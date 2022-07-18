İzmir Büyükşehir'den Midilli Seferleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nün başlattığı Midilli turları devam ediyor. Cuma günleri yola çıkan İhsan Alyanak Yolcu Gemisi, pazar günleri dönüyor. Organizasyonun bu haftaki durağı bir kez daha Midilli'nin Plomari Limanı olacak. Midilli turlarına, yeşil pasaportu ya da Schengen vizesi olan yurttaşlar katılabiliyor.

Her cuma Alsancak Limanı'ndan hareket eden İhsan Alyanak Yolcu Gemisi'nin bu haftaki durağı yeniden Midilli'nin Plomari Limanı olacak. Plomari Limanı'na düzenlenecek ikinci sefer, 22 Temmuz Cuma günü yapılacak. Saat 08.30'da Alsancak Limanı'ndan kalkacak gemi, 24 Temmuz Pazar günü saat 18.00'de ise Plomari Limanı'ndan İzmir'e dönüş için hareket edecek.

Haziran ayında ilki düzenlenen özel seferle Midilli'nin güneyinde yer alan Plomari Limanı'na giden yolcular, kasaba halkı tarafından coşkuyla karşılanmıştı.

TARİFE ÜCRETLERİ

İzmir – Plomari gidiş-dönüş bilet ücreti 50 Euro olacak. 7-12 yaş grubu yolcular da yüzde 50 indirimli seyahat edecek. 0-7 yaş grubundan ise ücret alınmayacak. Cuma günü Plomari'den Midilli merkeze; pazar günü de Midilli'den Plomari'ye ücretsiz servis hizmeti sağlanacak. Biletler, bilet.izdeniz.com.tr adresinden online olarak ya da Alsancak Limanı'ndaki İZDENİZ satış ofisinden alınabilir.

Midilli turlarına, yeşil pasaportu ya da Schengen vizesi olan yurttaşlar katılabiliyor.

ANKA / Yerel