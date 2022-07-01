İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Esiad Arasında İstihdam Protokolü İmzalandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ESİAD arasında "Sosyal Girişimcilik ve İstihdam İş birliği" protokolü imzalandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'ndaki törende konuşan Başkan Tunç Soyer, "Protokolle daha çok gence istihdam yaratacağız. Küçük gibi görünebilir ama attığımız adım büyük ve anlamlı. Bu protokol bundan sonra yapacağımız iş birliklerine ışık tutacak. Türkiye'ye örnek olacak" dedi.

İzmir'de işgücü potansiyelini attırmak ve kalifiye eleman yetiştirmek üzere hizmet veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, yeni bir protokole imza attı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı arasında imzalanan protokolle Meslek Fabrikası'ndan mezun olan kursiyerlere iş fırsatı yaratılacak. Protokol imza törenine İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Emrah Karamustafaoğlu ile yetkililer katıldı.

ÇITAYI ARTTIRIYORUZ

Protokol imza töreninde konuşan Başkan Tunç Soyer, "Bizi çok heyecanlandıran, çok gururlandıran bir fabrika burası. Meslek Fabrikası'nda 75 branşta eğitimler verip iş imkanı sağlıyoruz ama şimdi çıtayı biraz daha yükseltiyoruz. ESİAD ile imzaladığımız protokolle nitelikli elemanların yetiştirilmesi için rehberlik uygulanacak. Meslek Fabrikası'nın uzman kadrosuyla daha çok gence istihdam yaratacağız" dedi.

DEVLET BABAYSA, BİZ ANAYIZ

Genç işsizliğine de değinen Başkan Soyer, "Bir yerde bir yanlış var. Üniversitelerde üretimi destekleyecek bölümler açılmalı. Biz Meslek Fabrikası'yla bu boşluğu doldurmaya çalışıyoruz. Seçim vaatlerimde de dediğim gibi 'devlet babaysa, biz ana olmalıyız.' Eğitim ve istihdamdan mağdur olan dezavantajlı gençlere karşı biz sorumluluk duyuyoruz. Küçük gibi görünebilir ama attığımız adım büyük ve anlamlı. Bu protokol bundan sonra yapacağımız iş birliklerine ışık tutacak. Türkiye'ye örnek olacak" şeklinde konuştu.

MESLEK FABRİKASI TÜM TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLMASI GEREKEN MODEL

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı ise üretimi ve sanayiyi geliştirmek için nitelikli elemanlara ihtiyaç olduğunu belirterek "Bu protokolle tam da bunu hayata geçirmiş olacağız. Meslek Fabrikası, tüm Türkiye'ye örnek olması gereken bir model. Dünya teknolojik dönüşümden geçiyor. Çeşitli kavramlar hayatımıza giriyor. Gelişmeleri takip ederken bir yandan da buna uygun elemanlar yetiştirmemiz gerek" diye konuştu.

MEZUN KURSİYERLER İŞ BİRLİĞİYLE İSTİHDAMA KAZANDIRILACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ESİAD arasında imzalanan protokolle anahtar ve yükselen sektörler tespit edilerek aranan niteliklerde işgücünün geliştirilmesi için mesleki kurslar düzenlenecek. Meslek Fabrikası'nın kursiyerlerinin istihdama kazandırılması ve İzmir'in sosyal girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi ile sosyal girişimcilerin desteklenmesi amacıyla ortak çalışmalar yürütülecek. Teknolojiden inovasyona cinsiyet eşitliğinden akıllı şehirlere, iklim değişikliğinden yaratıcı endüstrilere kadar birçok başlık altında söyleşiler, seminerler, konferanslar yapılacak. Ayrıca girişimcilik yarışma programları, yatırımcı buluşmaları düzenlenecek, mentörlük desteği verilecek.

ANKA / Yerel