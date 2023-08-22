İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "Kemeraltı Yağmursuyu Kuşaklama Projesi", Fevzi Paşa Bulvarı'nda Devam Ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi Kemeraltı'ndaki yüzlerce yıllık altyapıyı yenilemek ve bölgede aşırı yağışlar nedeniyle yaşanan su baskınlarını önlemek amacıyla başlattığı "Kemeraltı Yağmursuyu Kuşaklama Projesi", Fevzi Paşa Bulvarı'ndan hızla ilerliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi Kemeraltı çarşısının altyapısını güçlendirerek, yağışların neden olduğu su baskınlarını önleyecek "Kemeraltı Yağmursuyu Kuşaklama Projesi" Fevzi Paşa Bulvarı'nda devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile İZSU'nun ortak yürüttüğü proje kapsamında Konak Pier Köprüsü altında başlayan çalışmalar Fevzi Paşa Bulvarı'na ulaştı. 7 gün 24 saat esasıyla yürütülen çalışmaların trafik akışını en az şekilde etkilemesi için çalışmaların büyük bölümü gece saatlerinde yürütülüyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Fen İşleri Dairesi Harita Mühendisi İsmet Ürem, şunları kaydetti:

"Proje Kemeraltı'nı ani su baskınlarına karşı yürüttüğümüz bir çalışma. Şehit Fethi Bey Caddesi, Halit Ziya Bulvarı'nda yaptığımız yağmur suyu hatlarını Fevzi Paşa Caddesi'ne bakslarla alarak denize deşarjını sağlayacağız. Bu deşarjı da eski İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet Binası'nın olduğu yerde kurduğumuz deşarj borularıyla denize ulaşmasını sağlayacağız. Burada gece gündüz demeden 7 gün 24 saat çalışma yürütüyoruz. Gündüz çalışmalarımız yaya ve araç trafik yoğunluğu nedeniyle daha yavaş ilerliyor. Geceleri ise tüm verimliliğimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle gece 23.00 ile sabah 06.00 arasında en yoğun çalışmaları yürütüyoruz. ESHOT durakları, Alsancak dönüşü istikametinde olduğumuz için buralarda aşırı bir yoğunluk var. Trafiği mümkün mertebe engellememeye çalışıyoruz.

"KEMERALTI'NIN 50 YIL BOYUNCA SU SORUNU KALMAYACAK"

Fevzi Paşa Bulvarı'nda trafik akışının aksadığını biliyoruz. Ama bunu yapmak zorundayız. Çünkü Kemeraltı esnafı çok mağdur durumda. İklim krizinin de etkileriyle İzmir artık çok kısa sürede çok yüksek yağış alabiliyor. Bu da ani su baskınlarına neden oluyor. Yağmur sularının büyük borularla denize deşarjını sağlayamadığımız sürece baskınların önüne geçemeyeceğiz. Bir an önce bu çalışmaların tamamlanması gerekiyor. Bunun için de gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu projeyle İkiçeşmelik'ten başlayarak Kemeraltı'nın 50 yıl boyunca altyapı sorununu çözmüş olacağız."