İzmir'de zam teklifini kabul etmeyen yüzlerce belediye işçisi sokağa indi

İzmir Büyükşehir Belediyesinde çalışan binlerce işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde teklif edilen yüzde 30'luk zam teklifi sendika tarafından kabul görülmezken, Belediye-İş Sendikası İzmir Şubeleri iş bırakarak sokağa indi. Ayrıca İZULAŞ şoförleri de geçici olarak kontak kapattı.

Türk-İş'e bağlı Belediye İş Sendikası İzmir Şubeleri ile SODEM-SEN ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları arasında Ocak ayında başlayan yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tıkandı. TİS görüşmelerinin son oturumunda işveren kanadından gelen maaşlara ve sosyal haklara yüzde 30'luk zam teklifi, işçilerin bağlı olduğu sendika tarafından kabul görmedi. İşçilerin üyesi olduğu Belediye İş İzmir 1,2,3 ve 6 Nolu Şubeler bugün iş bırakarak Belediye İş'in Konak Basmane'deki ana binasının önünde bir araya geldi. Yoğun yağışa rağmen bir araya gelen işçiler Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in makamının da olduğu Egemenlik Binası önüne yürüdü.

Otobüs şoförleri kontak kapattı

Yüzlerce işçinin iş bırakarak sokağa inmesinin ardından İZULAŞ'a bağlı otobüs şoförleri de sabah 09: 00 itibari ile kontak kapattı. Eylem sürecinde 250 otobüs hizmet vermeyeceği, eylem bittikten sonra diğer işçilerle birlikte şoförlerin de iş başı yapacağı öğrenildi.

Sendika yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ise şu sözlere yer verildi: "Türk-İş tarafından Şubat'ta yapılan araştırmaya göre, mutfak enflasyonu aylık yüzde 8, yıllık enflasyonun yüzde 77 ile beş ayın en yükseğine çıktı. Yani mutfak yanıyor, her gün temel gıda maddelerine zam üstüne zam geliyor. Şubat ayında açlık sınırı yani, bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı 16 bin 257 TL iken, yoksulluk sınırı ise 52 bin 954 TL oldu. Gerçek enflasyon yüzde 120'de seyrederken, Büyükşehir işvereni biz emekçilere yüzde 19 ücret artışı teklif ediyor. Böyle gülünç teklifi hangi akılla gündeme getiriyorsunuz? İçinizdeki sorunların faturasını neden işçiye kesiyorsunuz İzmir'e, İzmir halkına en iyi hizmeti vermek için gecesini gündüzüne katan alın teri döken belediye emekçilerinin yaşadığı geçim sıkıntısını gidermek, var olan yoksulluğu, adaletsizliği bir nebze olsun hafifletmek zor bir iş mi? Toplu iş sözleşmesinin masada, işçi lehine bitirilmesi ve emekten yana bir tavır sergilenmesi bu kadar mı zor? Böyle komik tekliflerle işçiyi emekçiyi greve zorluyorsunuz. Kim, neyi tatmin etmeye çalışıyor? Yaşanan siyasi çekişmelerin, kavgaların parçası, tarafı sorumlusu biz emekçiler değiliz olmayacağız! Siz seçim derdinde olabilirsiniz, ancak biz emekçiler geçim derdindeyiz." - İZMİR