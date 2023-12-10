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İzmir, Botanik EXPO alanında yıkım çalışmalarına devam ediyor

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2026 yılında İzmir'in ev sahipliği yapacağı Botanik EXPO alanındaki yıkım çalışmalarını inceledi. Yeşildere Vadisi'nde Kültürpark'ın üç katı büyüklüğünde bir yeşil alanı kente kazandıracak dev proje kapsamında kamulaştırılan binaların yıkımı ve süren çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Soyer, İzmir'in siluetini değiştirecek tarihi bir projenin hayata geçirileceğini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2026 yılında İzmir'in ev sahipliği yapacağı Botanik EXPO alanındaki yıkım çalışmalarını inceledi. Yeşildere Vadisi'nde Kültürpark'ın üç katı büyüklüğünde bir yeşil alanı kente kazandıracak dev proje kapsamında kamulaştırılan binaların yıkımı ve süren çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Soyer, İzmir'in siluetini değiştirecek tarihi bir projenin hayata geçirileceğini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çabalarıyla kentin 2026'da ev sahipliği yapmaya hak kazandığı Uluslararası Bahçe Bitkileri EXPO'sunun (Botanik EXPO 2026) hazırlıkları kapsamında Yeşildere Vadisi'nde kamulaştırılan binaların yıkımları devam ediyor. İzmir'in sosyal donatı ve yeşil alanını artıracak dev proje için Atatürk Maskı'nın altından başlayarak İZBAN hattı ile Meles Deresi ve Yeşildere Caddesi arasında kalan bölgede çalışmalar sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi tarafından yürütülen yıkım çalışmaları kapsamında Konak'ın Lale, Vezirağa ve Küçükada mahalleleri içerisinde kalan toplam 76 binanın yıkımı tamamlandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yıkım çalışmalarının sürdüğü Yeşildere'de incelemelerde bulundu. Soyer, "Ekonomik ömrünü tamamlayan yapılar yıkılıyor. Hızla çalışmalar sürecek. Burada İzmir'in siluetini değiştirecek tarihi bir proje hayata geçirilecek" dedi.

İZMİR'E KENT PARKI KAZANDIRILACAK

1 Mayıs-31 Ekim 2026 tarihleri arasında "Uyum İçinde Yaşamak- Living in Harmony" ana temasıyla yapılacak Uluslararası Bahçe Bitkileri EXPO'sunu yaklaşık 5 milyon kişinin ziyaret etmesi öngörülüyor. Tohumdan ağaca sektördeki tüm üreticiler için uluslararası ticaretin kapısını açacak EXPO 2026, İzmir'in dünyadaki bilinirliğini de artıracak. Yeşildere'de kurulacak fuar alanı tematik sergilerin, dünya bahçelerinin, sanat, kültür, gıda ve diğer etkinliklerin yapılacağı önemli bir cazibe merkezi olacak. Alan 6 aylık EXPO süresince bahçeleri ve etkinlikleriyle misafirlerini ağırlarken, sonrasında yaşayan bir kent parkı olarak İzmir'e kazandırılacak.

Kaynak: ANKA / Yerel

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