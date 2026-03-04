Haberler

Başsavcı Yeldan'dan Yeşilay'a ziyaret: 'Bağımlılıkla mücadele ortak sorumluluk'
İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Yeşilay Haftası dolayısıyla Yeşilay İzmir Danışmanlık Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette bağımlılıkla mücadelede koruyucu ve rehabilite edici çalışmaların önemi vurgulandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı heyeti, 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında Yeşilay İzmir Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni ziyaret etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Cumhuriyet Başsavcıvekili Aydoğan Sansak ile Cumhuriyet Savcısı Metin Tokel'in yer aldığı heyet, merkezde İzmir Yeşilay Başkanı Ömer Yahşi ve Yeşilay yetkilileri tarafından karşılandı.

Ziyarette konuşan Başsavcı Yeldan, bağımsız ve sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekerek, bağımlılıklardan uzak, bilinçli ve güçlü bireylerden oluşan bir toplum inşa etmenin ortak sorumluluk olduğunu ifade etti. Bağımlılıkla mücadelede yalnızca adli süreçlerin değil, koruyucu ve rehabilite edici çalışmaların da büyük önem taşıdığını vurgulayan Yeldan, bağımlılıktan kurtulmak isteyen vatandaşların yeniden topluma kazandırılmasının sosyal dayanışma ve kurumlar arası iş birliğinin en somut göstergesi olduğunu belirtti.

Ziyaret sonunda Başsavcı Yeldan tarafından Yahşi'ye günün anısına çiçek takdim edildi. Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - İZMİR

