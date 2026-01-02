Haberler

Çeşme ve Seferihisar Açıklarında 74 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonda toplam 74 düzensiz göçmen yakalandı.

(İZMİR ) - İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 74 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan edinilen bilgilere göre 31 Aralık saat 22.07'de, Çeşme ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-354) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-109) ile Sahil Güvenlik Botu (KB-86) sevk edildi. Durdurulan lastik botta 43 düzensiz göçmenin bulunduğu tespit edildi.

Aynı gün saat 20.20'de ise Seferihisar ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-109) tarafından tespit edilen başka bir hareketli lastik botta ise 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaynak: ANKA / Yerel
İstanbul'un 5 ilçesinde ilçesinde eğitime kar arası

İstanbul'un 5 ilçesinde okullar tatil edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnfial yaratan tufan kehaneti! Ganalı Ebo Noah gözaltına alındı

Dünyayı ayağa kaldıran kehanet! Apar topar gözaltına aldılar
Gece yarısı telefonlara gelen mesaj keyif kaçırdı! 54 bin lira ödemek zorundalar

Yeni yılın ilk dakikalarında telefonlara gelen mesaj keyif kaçırdı
Mert Hakan Yandaş, cezaevinden mektup yazdı

Cezaevinden yazdığı mektupta çarpıcı ifadeler var
İstanbul'da lapa lapa kar yağıyor! 28 ilde okullar tatil edildi

İstanbul'da lapa lapa kar yağıyor! 28 ilimizde okullar tatil edildi
İnfial yaratan tufan kehaneti! Ganalı Ebo Noah gözaltına alındı

Dünyayı ayağa kaldıran kehanet! Apar topar gözaltına aldılar
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın bir isme daha 'Güle güle' dedi

Ona da "Güle güle" dedi! Beşiktaş'ta yeni yılın ilk ayrılığı
Komşuda gerilim tırmanıyor! Hükümet binasına saldırıp, polis yaktılar

Komşuda gerilim tırmanıyor! Hükümet binasına saldırıp polis yaktılar