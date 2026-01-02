Çeşme ve Seferihisar Açıklarında 74 Düzensiz Göçmen Yakalandı

(İZMİR ) - İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 74 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan edinilen bilgilere göre 31 Aralık saat 22.07'de, Çeşme ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-354) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-109) ile Sahil Güvenlik Botu (KB-86) sevk edildi. Durdurulan lastik botta 43 düzensiz göçmenin bulunduğu tespit edildi.

Aynı gün saat 20.20'de ise Seferihisar ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-109) tarafından tespit edilen başka bir hareketli lastik botta ise 31 düzensiz göçmen yakalandı.