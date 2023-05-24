İzmek'in 'Görsel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi' İzmitlilerle Buluştu

İzmit Belediyesi ve İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle her yıl binlerce kişiye el becerisi ve meslek kazandıran İZMEK, 'Görsel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi'ni vatandaşlarla buluşturdu.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde faaliyet gösteren İZMEK'in 'Görsel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi', Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Açılış programına; İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yanı sıra İzmit Halk Eğitim Müdür Vekili İbrahim Kaygusuz, CHP İzmit İlçe Eski Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, Hacıhızır Mahalle Muhtarı Lütfi Bodur, İZMEK usta öğreticileri ve kursiyerleri ile sanatseverler katıldı.

Başkan Hürriyet programda yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Emeğiniz bizler için çok ama çok kıymetli. Bu sadece bir kurs değil bu bir sanat, ciddi bir el sanatı. İZMEK'lerde ya da benzeri kurslarda verilen emekler kıymetli bir sanat dalı aslında. Üreten bir toplumun çok önemli bir parçası bu kurslar. Göreve geldiğimizde 'Bu kurslar kapatılacak' diye bazıları tarafından propaganda malzemesi yapılmıştı. Ben o dönemde, 'Hiç merak etmeyin, bu kurslar bizim için önemli, kadınlar bizim için önemli, üreten eller bizim için önemli. Kentin üretimine katma değer yaratan tüm kadın kardeşlerim bizim için çok kıymetli ve siyaset üstüdür' demiştim.

"KADIN KADINA DESTEK VERMELİ"

Siyaset gelir geçer ama aynı kentte yaşıyoruz. O yüzden kadın kadına destek vermeli. Biz bu kursları daha da büyüteceğiz, daha da geliştireceğiz demiştik. İZMEK çok şükür daha da büyüyerek yoluna devam etti. İşbirliği için müdürlerimize, Halk Eğitim Merkezi'mize, tüm çalışanlarına değerli müdürümüz Zeki Kalaç'a ve değerli müdür yardımcımız İbrahim Kaygusuz'a teşekkür ediyorum. Kurumlar arası işbirliği gerçekten kıymetli. Bu değeri oluşturan siz değerli kadınlarsınız. Hepinizin emeğine, yüreğine sağlık. Çok kıymetli üretim alanları olan İZMEK kurslarımızı çok önemsiyoruz. Bu kurslar kadınların hem sosyalleşmek, hem de birlikte üretip, birlikte paylaşmak için önemli alanlardır. Bu kurslar, insanların akılcılığını, yaratıcılığını, hayal gücünü el becerilerini ortaya koyduğu muhteşem eserlerin ortaya çıktığı yerler. Bu kurslarda üretilen ürünlerin, üretimin kent zenginliğine, ülke zenginliğine katılmasını da çok önemsiyoruz. Bunların gelişmesi, geliştirilmesi için ne gerekiyorsa bütün imkanlarımızla her zaman kadın istihdamını da destekler nitelikte yan yanayız, dayanışma duygularıyla ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız demiştik.

"KADINLARIN EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞI ÖNEMLİ"

Bu çerçevede de sadece İZMEK'ler değil. Kadın emeğinin değerlenmesi ve kadının ekonomik bağımsızlığını elde etmesini çok önemsiyoruz. Çalışan bir kadın ve aynı zamanda bir anne olarak, bu kentte yaşayan bir kadın olarak kadınların ekonomik gücünü elde etmesi, kimseye bağımlı olmaması kendi bireysel gelişimi, kendi haklarını savunabilmesi çok önemli ve bunlar ekonomik bağımsızlığıyla eş değer. Bu kurslarda üretilen şeyler sandık bekçisi olmasın, ekonomiye katılsın kent ekonomisine katma değer yaratsın. Bu vesileyle geliştirdiğimiz Kadın Girişimciler Merkezi sizlere, tüm kursiyerlerimize sunduğumuz çok önemli bir merkez. Bu merkezden daha çok kadın yararlansın istiyorum. Ürettiğiniz ekonomiye dönsün. Ürettiklerinizin size de kente de çocuklarımıza da faydası olsun.

SERGİ, 26 MAYIS'A KADAR AÇIK

Burada 26 Mayıs Cuma gününe kadar devam edecek olan sergimizde yağlı boyama, ahşap boyama, ahşap rölyef, üç boyutlu perspektif, hediyelik obje, filografi, hüsnü hat, tezhip, atık kağıt muhtelif, seramik, çinicilik, mum ve mozaik gibi görsel sanatlar ürünleri sergilenecek. Hepsi birbirinden kıymetli, hepsi birbirinden eşsiz eserler. Üretebilmeniz ve kendi ayaklarınız üzerinde kararlılıkla durabilmeniz için her zaman yanınızdayım. Cesur kadınlara selam olsun. Alınlarından öpüyorum. Biz de sizlerin emekleriyle, üretmesiyle daha da güçlüyüz. Bir kadın olarak bütün ekip arkadaşlarımla birlikte her zaman siyaset üstü bir anlayışla destekçinizim kadınlar yan yana durabiliyorsa güç oradadır."