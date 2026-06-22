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İZBAN'da 'Butonlu Kapı' dönemi yeniden başlıyor

İZBAN'da 'Butonlu Kapı' dönemi yeniden başlıyor
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İzmir'de toplu ulaşım aracı İZBAN'da, pandemi döneminde durdurulan dokunmatik kapı sistemi, 1 Temmuz 2026 itibarıyla yeniden başlıyor. Amaç, yaz sıcaklarında vagon içi serinliği korumak ve enerji tasarrufu sağlamak.

İzmir'de toplu ulaşım aracı olan banliyö tren sistemi İzban'da, pandemi döneminde bulaş riskini azaltmak amacıyla geçici olarak durdurulan 'dokunmatik kapı' sistemine 1 Temmuz itibarıyla yeniden geçiliyor. Uygulama ile enerji tasarrufu sağlanması ve yaz aylarında vagon içi serinliğin korunması hedefleniyor.

İzmir'in kavurucu yaz sıcaklarında yolculuk konforunu artırmak ve enerji israfının önüne geçmek amacıyla İzban'da eski normale dönüş başlıyor. Korona virüs pandemisi döneminde bulaş riskini en aza indirmek için devreye alınan ve kapıların her durakta otomatik açılmasını sağlayan sistem, yerini yeniden butonlu sisteme bırakacak. 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren İZBAN trenlerinde kapılar otomatik açılmayacak; yolcular inip binecekleri kapıları buton yardımıyla kendileri açacak.

Hem serinlik korunacak hem enerji tasarrufu sağlanacak

Mevcut sistemde, duraklarda kimsenin inip binmediği kapıların da otomatik olarak açılması, içerideki serin havanın hızla dışarı kaçmasına ve klimaların içeriyi tekrar soğutmak için çok daha fazla enerji harcamasına neden oluyordu. Avrupa'daki birçok modern raylı sistemde standart olan dokunmatik kapı uygulamasına geçilmesiyle birlikte sadece kullanılan kapılar açılacak. Bu sayede vagonların içindeki serin hava korunarak yolculuk konforu artırılırken, gereksiz klima eforunun da önüne geçilerek tonlarca karbon salınımı engellenecek.

Yeşil ışık yandığında butona basılacak

İzmirli vatandaşların pandemi öncesinden de aşina olduğu sistemin kullanımı ise oldukça pratik. Tren durağa yaklaşıp durduğunda kapı butonlarında yanan kırmızı ışık, sistemin henüz kapı açmaya uygun olmadığını gösterecek. Güvenli biniş ve iniş sağlandığında yanacak olan yeşil ışık, sistemin aktif olduğunu haber verecek ve yolcular butona hafifçe dokunarak kapıyı açabilecek.

1 Temmuz 2026 itibarıyla tüm İZBAN trenlerinde başlayacak bu çevreci ve tasarruf odaklı uygulama için istasyonlarda ve tren içlerinde bilgilendirme anonsları yapılacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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