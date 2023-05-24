İzban'a İki Yeni İstasyon Geliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD ortaklığında işletilen İZBAN Banliyö Hattı’na iki istasyon daha yapılacak. İhaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalandı. Buca’da Şirinyer ve Kemer istasyonları arasında “Lale Mahallesi”, Çiğli’de ise Egekent ve Ulukent istasyonları arasında Katip Çelebi Üniversitesi istasyonları inşa edilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD ortaklığında işletilen İZBAN Banliyö Hattı'na iki istasyon daha yapılacak. İhaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalandı. Buca'da Şirinyer ve Kemer istasyonları arasında "Lale Mahallesi", Çiğli'de ise Egekent ve Ulukent istasyonları arasında Katip Çelebi Üniversitesi istasyonları inşa edilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD iş birliği ile kente kazandırılan 136 kilometrelik İZBAN hattına iki yeni istasyon daha ekleniyor. Biri Konak, diğeri Çiğli'de yer alacak iki istasyonun yapımı için 3 Nisan'daki ihaleyi kazanan 3 El Grup Enerji Madencilik İnşaat A.Ş. ile sözleşme imzalandı. İhale kapsamında Buca ve Çiğli'ye iki yeni İZBAN istasyonu inşa edilecek.

Şirinyer ve Kemer istasyonları arasında hizmet verecek Lale Mahallesi İZBAN İstasyonu, özellikle Lale ve Küçükada mahallelerinde yaşayanların toplu ulaşımını sağlayacak. Egekent ile Ulukent istasyonları arasında yer alacak Katip Çelebi Üniversitesi İZBAN istasyonu ise Ahmet Efendi ve Balatçık mahallelerinin sakinleri ile üniversite öğrencilerinin ulaşımını kolaylaştıracak.

18 AYDA TAMAMLANACAK

Yer tesliminin ardından başlayacak çalışmalar 18 ayda bitirilecek. Bu kapsamda; İZBAN'a entegre olacak iki yer üstü İZBAN tren istasyonu, zemin iyileştirmeleri, kaba inşaatı, ince işleri, mekanik, elektrik imalatları, kataner deplasmanları ve çevre düzenlemesi yapılacak.

İSTASYON SAYISI 43'E ÇIKACAK

Türkiye'nin en uzun banliyö hattı olan İZBAN, 2010 yılında 80 kilometre ile Aliağa ile Menderes arasında hizmete girdi. TCDD ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ortaklığında yapılan İzmir Banliyö Sistemi İZBAN hattı önce Torbalı'ya uzatıldı. Ardından Tepeköy- Selçuk arasındaki 26 kilometrelik bölüm hizmete açıldı. Hat, Selçuk İstasyonu'nun da katılımıyla 136 kilometreye erişti. 41 olan istasyon sayısı, yeni istasyonlarının devreye girmesi ile 43'e çıkacak.