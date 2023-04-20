İyi Parti Ardahan Milletvekili Adayı Aytekin Kaya: "Ak Parti Ardahan'da Tarım ve Hayvancılığı Bitirmiştir"

İYİ Parti Ardahan milletvekili adayı Aytekin Kaya, “Ardahan’da tarım ve hayvancılık AK Parti döneminde bitmiştir. Şu an Ardahan’da tarım ve hayvancılık bittiği için Ardahan’da Türkiye'nin en pahalı eti yenilmektedir” dedi.

ÖZKAN KARAKAYA

İyi Parti Ardahan milletvekili adayı Aytekin Kaya, "Ardahan'da tarım ve hayvancılık AK Parti döneminde bitmiştir. Şu an Ardahan'da tarım ve hayvancılık bittiği için Ardahan'da Türkiye'nin en pahalı eti yenilmektedir" dedi.

14 Mayıs seçimlerinde İyi Parti'den Ardahan milletvekili adayı olan iş insanı Aytekin Kaya, ANKA Haber Ajansı'na açıklama yaptı.

"Sayın Genel Başkanımızın teveccühü ile Ardahan'a git Ardahanlılara hizmet ol emrini aldım. Seve Seve görevi kabul ettim ve memleketime geldim. Bütün hemşerilerime, parti teşkilatlarıma şükranlarımı arz ediyorum. Gelir gelmez Ardahan'ın sorunlarına odaklandım burada yaşamış doğmuş, büyümüş bir Ardahanlı olarak hayvancılık ve tarımın Ardahan'da bitmiş olduğunu gördüm. Elimden gelen tüm gayreti göstererek bu konuda projeler hazırlayarak, inşallah hayvancılığı yaylalarında, koyunu, kuzusunu, ineği ahırlarında olan bir Ardahan'ı yaşatmak için, Ardahan'ı geliştirmek için elimden gelen tüm çabayı ve gayreti göstereceğim. İYİ Parti Ardahan'da inşallah hak ettiği yerde olacak ve birinci parti çıkacak. Ben de milletvekili olarak Ankara'da ilimi gururla, onurla, şerefle haysiyetle temsil edeceğim."

Değerli Ardahanlılar, yıllardan beri sizler milletvekili seçtiniz, yıllardan beri Ardahan unutuldu, Ardahan'ın sorunlarına endekslenmedi. Her bir gelen milletvekili Ankara'dan, çok fazla buralara yatırım getirmesini beceremedi. Ardahan'ın dağındaki tüneli yarıda kalmıştır. Ardahan'ın Çıldır gölünde hiçbir turizm tesisi yoktur ve gölün etrafı boştur. Ardahan'a hızlı tren gelmemiştir. Ardahan havalimanı yoktur. Dolayısıyla Ardahan'ın bu tür sorunlarını tek tek biliyor, bu tür sorunlarla kendimi endeksleyip ve inşallah 28. Dönemde milletvekili olduğumuzda Ardahan'ın göç vermeyen, göç alan bir Ardahan konumuna getirmek istiyorum ve insanlarıma hizmet vermek istiyorum. Ardahan'da tarım ve hayvancılık AK Parti döneminde bitmiştir. Şu an Ardahan'da tarım ve hayvancılık bittiği için Türkiye'nin en pahalı eti yenilmektedir. Dolayısıyla halkımız bu konuda oldukça şikayetçidir. Ben buna üretimi artırarak çözüm bulmayı ve geliştirmeyi planlamaktayım."