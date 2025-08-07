İsviçreli Çift Meke Gölü'nde Unutulmaz Anlar Yaşadı

Karavanlarıyla dünya turuna çıkan İsviçreli çift, Türkiye'deki yolculukları sırasında Meke Gölü'nde kamp yaptı. Doğal güzellikleri keşfeden çift, buradaki deneyimlerini paylaştı.

Karavanlarıyla dünya turuna çıkan İsviçreli çift Rahael Reist ve Luca Lannazzone, Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan ve "Dünyanın nazar boncuğu" olarak bilinen Meke Gölü'nde kamp yaptı, gün batımını seyretti.

5 Mayıs'ta İsviçre'den yola çıkan çift, birçok Avrupa ülkesini geçerek Türkiye'ye ulaştı. İstanbul'dan başlayan Türkiye yolculuklarında Denizli, İzmir ve Antalya gibi şehirleri gezen çift, rotalarına Meke Gölü'nü de dahil etti. Luca Lannazzone, Türkiye'de geçirdikleri zamanın kendileri için çok özel olduğunu belirterek, "Meke Gölü hakkında önceden bilgi sahibiydik. Bu yüzden buraya gelmek istedik. Göl kenarında yürüyüş yaptık, gün doğumunu ve gün batımını izledik. Bol bol fotoğraf çektik. Manzara gerçekten etkileyici. Su seviyesinin eskisi gibi olmadığını biliyoruz ama yine de doğal yapısı çok ilginç ve estetik. Türkiye'yi çok sevdik" dedi.

Rahael Reist ise Türkiye'deki doğal güzelliklerin etkileyici olduğunu belirterek, Kapadokya'nın ardından Gürcistan, Ermenistan, Arap Yarımadası ve Suudi Arabistan'a gitmeyi planladıklarını, sonrasında Nepal'e ulaşıp ülkelerine dönmeyi hedeflediklerini söyledi. Karavanlarıyla doğayla iç içe bir yolculuk sürdüren çift, Meke Gölü'nün kendileri için unutulmaz bir anı olduğunu belirtti. - KONYA

