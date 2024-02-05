İsviçre'de yaşayan Şerife Akkoyun, depremin vurduğu Malatya'ya yatırım yaparak geri döndü

Asrın felaketinde İsviçre'de olan Şerife Akkoyun, herkes şehri terk ederken Malatya'ya gelerek burada yatırım yaparak depremin vurduğu memleketinde yaşamaya başladı.

6 Şubat 2023'de yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma uğrattığı illerin başında yer alan Malatya'da felaketin birinci yılına girilirken yaralar sarılmaya devam ediyor. Deprem sırasında İsviçre'de olan Malatyalı Şerife Akkoyun, acı haberi duyar duymaz ailesine ulaşmak için uğraştı. Ailesinin evinin yıkıldığını ve zor şartlarda olduklarını öğrenince kente gelen Akkoyun, "Depremin üzerinden yaklaşık1 yıl geçti. Malatya'yı seviyorum, şehrimi terk etmeyeceğim asla" dedi.

Psikolog Danışman olan Akkoyun, kente geldikten sonra ailesi ile konteyner kentte yaşamaya başladığını da belirterek, "Battalgazi ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki evimiz yıkıldı. Annem ve babamla konuştum, deprem sonrası yurt dışına götürmek istedim ama burayı terk etmediler. Ben de ailemle beraber Malatya'da kalmayı tercih ettim. Yurt dışında kalan biri olarak Türkiye'yi ve Malatya'mızı çok seviyorum, bunun üzerine kalma kararı verdim" ifadelerine yer verdi.

İsviçre'de güzel bir hayatı olduğunu ancak buna rağmen deprem sonrası Malatya'ya kalmaya başladığını ifade eden Akkoyun, "Malatyalılara seslenmek istiyorum. Depremden dolayı şehrimizi terk etmeyelim. Burada kaldıktan sonra kreş açarak memleketimize destek vermek için yatırım yaptım. Eğitim üzerine yatırım yaptığım için mutluyum. Kolay olan şey şehri bırakıp gitmekti ben ise kalarak burada birilerinin yaralarını sarmak ve yardımcı olmak için buradayım. Deprem etkilen çocukların psikolojisi kreşlerle yeniden normale dönecektir" diye konuştu. - MALATYA