Düzce'de Eski Hükümlü ve Yükümlüler İçin İş Birliği Protokolleri

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı arasında, eski hükümlü ve yükümlülerin çalışma hayatına kazandırılması, mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve toplumsal uyumlarının güçlendirilmesine yönelik iki ayrı iş birliği protokolü imzalandı.

İmzalanan ilk protokol ile eski hükümlü ve yükümlülerin çalışma hayatına katılımlarının desteklenmesi, iş gücü ihtiyaçları doğrultusunda uygun iş alanlarına yönlendirilmesi ve istihdam süreçlerine katkı sağlanması amaçlanıyor. Protokol kapsamında ayrıca yükümlü ve eski hükümlülerin mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik eğitim çalışmalarının desteklenmesi, kalfalık, ustalık ve diğer mesleki yeterlilik süreçleri hakkında bilgilendirilmeleri ve ilgili kurumlara yönlendirilmeleri hedefleniyor.

Protokol, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Emin Ünalan ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık tarafından imzalanırken, Düzce Denetimli Serbestlik Müdürü Lütfullah Ateş'te hazır bulundu.

İkinci protokol ile ise Düzce Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından belirlenen yükümlülülere yönelik filografi kursu düzenlenmesi kararlaştırıldı. Kurs kapsamında yükümlülerin dikkat, odaklanma, sabır, öz disiplin ve el becerilerinin geliştirilmesi; üretim süreçlerine katılarak özgüvenlerinin desteklenmesi ve meslek edinmelerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı