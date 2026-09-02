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İş için İstanbul'a geldi, hayatının şokunu yaşadı! Dövüp gasp ettiler

İş için İstanbul'a geldi, hayatının şokunu yaşadı! Dövüp gasp ettiler Haber Videosunu İzle
İş için İstanbul'a geldi, hayatının şokunu yaşadı! Dövüp gasp ettiler
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İstanbul'da iş için kente geldiği belirtilen bir kişi, kalabalık bir grubun saldırısına uğrayarak darbedildi ve gasp edildi. Birden fazla kişinin vatandaşa saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da yaşanan olayda, iş için kente geldiği belirtilen bir kişi sokak ortasında bir grubun hedefi oldu.

İddiaya göre şahıslar, çevresini sardıkları kişiye saldırarak darbetmeye başladı. Birden fazla kişinin dahil olduğu saldırıda mağdur, grubun arasında kaldı.

DÖVÜP GASP ETTİLER

Saldırganların darbettikleri kişinin eşyalarını gasp ettiği öne sürüldü. Olay sırasında yaşanan hareketlilik ve saldırı anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde grubun mağdurun çevresini sardığı ve arbede yaşandığı görülüyor.

O ANLAR KAMERADA

Çevrede bulunan bir kişi yaşananları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde saldırının bir süre devam ettiği ve olay yerinde çok sayıda kişinin bulunduğu görülüyor.

Olayın nedeni ve gasp edildiği belirtilen eşyaların ne olduğuna ilişkin henüz ayrıntılı bilgi bulunmuyor.

Kaynak: Haberler.com
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