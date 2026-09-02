Belediyedeki fuhuş ağının perde arkası: Organizatörlüğü Tuğçe Güney yapıyormuş

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen dev fuhuş soruşturmasında 3'üncü dalga operasyon gerçekleştirildi. Tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney’in kilit rol oynadığı soruşturmada, belediye başkanı Muhittin Böcek hakkındaki kan donduran yeni iddialar dosyaya girdi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" ile "Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçları kapsamında yürütülen soruşturmada düğmeye basıldı. Antalya ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun arka planında ise ilk dalgada tutuklanan Tuğçe Güney’in bağlantıları yer aldı.

ORGANİZATÖR: TUĞÇE GÜNEY

Soruşturmanın önceki aşamasında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney'in, örgüt içindeki organizatör konumunda olduğu belirlendi. Dosyada Güney ile birlikte 4 kişinin organizatör olarak hareket ettiği tespit edildi. Gözaltına alındığında cep telefonunun şifresini vermeyerek incelemeyi engellemeye çalışan Tuğçe Güney’in dijital engeline rağmen polis ekipleri pes etmedi. Elde edilen diğer fiziki takip, teknik bulgu ve bağlantılar üzerinden soruşturmayı derinleştiren ekipler, 2021 yılından bu yana sistematik biçimde faaliyet gösteren şebekenin 3'üncü dalga operasyonundaki 7 şüphelisine Güney’in bağlantıları üzerinden ulaştı.

İŞ VAADİYLE BELEDİYE BAŞKANINA YÖNLENDİRMİŞLER

Tuğçe Güney ve beraberindeki organizatörlerin kurguladığı ağa ilişkin soruşturma dosyasında, görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında dehşete düşüren detaylar yer aldı. Dosyadaki tespit ve mağdur beyanlarına göre; 11 genç kadının işe alınma vaadiyle yönlendirilerek Muhittin Böcek ile birlikte olmaya zorlandığı iddia edildi. Tuğçe Güney ve şebekenin ağına düşen bu kadınların büyük bölümünün daha sonra belediye iştiraklerinde işe yerleştirildiği öne sürüldü.

DOSYADA MİDE BULANDIRAN MAĞDUR BEYANLARI

Genişletilen soruşturma dosyasında Muhittin Böcek hakkında sadece iş vaadiyle fuhuş değil, çok daha ağır iddialar içeren mağdur ifadeleri yer aldı. Dosyada Böcek'in grup halinde cinsel ilişki, iki kız kardeşle aynı anda ilişki ve yaşı küçük kız çocuklarıyla birlikte olduğuna yönelik çarpıcı beyanların bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri devam eden son 7 şüphelinin, ifadelerinin ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: Haberler.com