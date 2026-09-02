30 milyon euroluk yıldız tesise çöp poşetiyle geldi! Görenler şaştı kaldı

Sunderland'in Lyon'dan kadrosuna kattığı Malick Fofana, İngiltere'deki yeni macerasına başladı. 21 yaşındaki kanat oyuncusunun kulüp tesislerine ilk gelişindeki bir ayrıntı ise dikkatlerden kaçmadı.

TESİSLERE ÇÖP POŞETİYLE GELDİ

Fofana'nın Sunderland tesislerine gelirken bazı eşyalarını valiz ya da çanta yerine çöp poşetinin içerisinde taşıdığı görüldü. Yeni transferin elindeki çöp poşetiyle tesislere doğru ilerlemesi alışılmış futbolcu transfer görüntülerinden farklı bir kare ortaya çıkardı.