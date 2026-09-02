Vefanın böylesi! Yıldız futbolcu Pablo Garcia ve annesi hüngür hüngür ağladı

Real Betis'te transfer döneminin son günlerinde oldukça duygusal bir ayrılık yaşandı. İspanyol ekibinin Finansal Fair Play (FFP) kuralları nedeniyle kadro planlamasında değişikliğe gitmesi, Pablo Garcia'nın takımdan ayrılmasına neden oldu. Garcia'nın vedası ise sıradan bir transfer ayrılığından çok farklı görüntülere sahne oldu.

ANNESİYLE BİRLİKTE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kulüp tesislerine son kez gelen Pablo Garcia, işlemlerinin ardından annesiyle birlikte tesisten ayrıldı. Takımına veda etmenin üzüntüsünü yaşayan genç futbolcu gözyaşlarını tutamazken, annesi de oğluyla birlikte ağladı. Ana-oğulun tesislerden ayrıldığı sırada yaşadığı duygusal anlar, Garcia'nın Real Betis'e olan bağlılığını ortaya koydu.

FFP NEDENİYLE AYRILMAK ZORUNDA KALDI

Garcia'nın ayrılığının arkasında ise sportif performansından farklı bir neden bulunuyor. Real Betis'in FFP kurallarına takılmamak için mali dengelerini düzenlemek zorunda kalması, genç futbolcunun takımdan ayrılmasının önünü açtı. Garcia böylece formasını giydiği kulübe, istemeden ve gözyaşları içerisinde veda etti.