İstanbul Erkek Lisesi'nde Asırlık Okullar Vakfı Olağanüstü Genel Kurul ve Lansman töreni düzenlendi

İstanbul'da Asırlık Okullar Vakfı tarafından Olağanüstü Genel Kurul ve Lansman Töreni İstanbul Erkek Lisesi'nde düzenlendi. Gerçekleştirilen programda okulların eski mezunları ve yeni öğrencileri bir araya geldi.

İstanbul'da Asırlık Okullar Vakfı tarafından Olağanüstü Genel Kurul ve Lansman Töreni düzenlendi. İstanbul Fatih ilçesinde bulunan İstanbul Erkek Lisesi'nde düzenlenen programa, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Göksel Aşan, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Asırlık Okullar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Alper Alkaç, Asırlık Okullar Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı İsmail Erkam Tüzgen ve birçok davetli katıldı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müzik Akademisi Topluluğu dinletisi ile başlayan etkinlik Asırlık Okullar Vakfı ile ilgili tanıtım filmi yayınlanması ile devam etti. Protokol konuşmaları ve hediye takdimlerinin ardından program, mütevelli heyeti ile hatıra fotoğrafı çekimi ve sergi ziyareti sonrası sona erdi.

Programda konuşan Asırlık Okullar Vakfı Başkanı Hanefi Alper Alkaç, "Asırlık Okullar Vakfı olarak 'Asırlık gelenek, aydınlık gelecek' sloganıyla Türkiye'mizin aydınlık yarınları için Türkiye'mizin aydınlık yarınlarını inşa edecek olan gençlerimize yönelik birbirinden güzel çalışmalar yapmak üzere bir yola çıktık. Temel amacımız bir tohum atmak. Biz bu yolda her şeyden önce mütevelli heyeti üyesi olarak, yönetim kurulu başkanı olarak bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte 7 okulumuzun mezun ve mensuplarına yönelik başta girişimcilik, finans, teknoloji okur yazarlığı olmak üzere çeşitli programlar sunmayı hedefliyoruz. İnanıyoruz ki gençlerimiz bizim aydınlık yarınlarımızı inşa edecekler. Geleceğimizin teminatı olan gençler için özellikle her türlü burs, barınma, mentörlük, TÜBİTAK, Teknofest yarışmaları, yurt dışında başvurdukları yarışmalar ve her türlü destek için biz bu vakfı kurduk. Vakfımızın merkezi İstanbul Fatih'te. Zaten şu anda 5 okulumuzla birlikte başladık. 5 okulumuz Fatih'te bulunuyor. 2 okulumuz da Beşiktaş, Beyoğlu sınırları içerisinde bulunuyor. Okullarımız çok köklü bir geçmişe sahip. Yaklaşık yüz yıldan fazla bir geçmişe sahip olmaları sebebiyle kurucularımız arasında çok tecrübeli yöneticilerimiz var. Çok tecrübeli iş insanları var. Kültürel birikimine sahip olmuş sanatçılarımız var. Bizlerin de bu vakfı kurmaktaki temel amacımız da buydu. Eski mezunları, şu anda aktif öğrenim gören öğrencilerimizle ya da mezun olan öğrencilerimizle birlikte bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Sadece spor, kültür, teknoloji, bilgi, girişimcilik anlamında değil. Birbirlerinin dönemlerinden o ruhu alabilmeleri için çalışma yapmak istiyoruz. Bunlarla ilgili çok güzel planlarımız ve projelerimiz var. Aynı zamanda çeşitli programlarımızı da çocuklarımıza sunacağız. Bu sunacağımız programlar arasında en fazla bir üst döneminin yanında yetişmesi gibi hamilik okulu programımızı başlatacağız. Okullarımızın kendi kulüpleri var. Kulüplerin faaliyetlerini yaparken çeşitli faaliyetlerine sponsor olacağız" dedi.

"Eğitim hem bireyler hem de ülkeler için aslında yatırım niteliğinde bir sermaye kalemi oluyor"

Törende konuşan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "Bir kültürün, bir anlayışın ve bir sorumluluk duygusunun yeni kuşaklara taşınmasıdır. Bu 7 okulumuz da bunu 100 yılı aşkın bir süredir büyük bir titizlikle sürdürüyor. Yalnızca bireyleri değil değerleri hafızayı ve karakteri inşa ediyor. Eğitim hem bireyler hem de ülkeler için aslında yatırım niteliğinde bir sermaye kalemi oluyor. Makro düzeyde yapılan çalışmalarda eğitime yapılan yatırımın toplam faktör verimliliğini, yenilikçiliği ve potansiyel büyüme hızını yükselttiğini gösteriyor. Bu çalışmalar ülkedeki eğitim düzeyinin büyüme üzerinde pozitif bir etkisi olduğunu gösteriyor. Nitelikli insan kalitesinin artması bir taraftan kurumları güçlendirirken bir taraftan da daha üst düzey teknolojinin kullanılmasına uygun bir ortam sağlıyor. Ancak burada sadece nitelik değil, nicelik de önemli. Bu 7 okulumuz aynı zamanda 100 yılı aşan geçmişleriyle kültürel sermaye açısından benzersiz, altyapı bakımından örnek, mezun ağıyla uluslararası ölçekte güçlü ve dolayısıyla sizlere ihtiyacınız olan becerileri de kazandırma noktasında bir adım değil birkaç adım öne çıkıyor. Sizlerin liderliğinde atılacak her yenilikçi adım makro ekonomik istikrarın en sağlam teminatı olan insan sermayesini güçlendirecek, Türkiye'nin küresel değer zincirlerindeki konumunu yukarı taşıyacaktır" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, "Önemli bir girişim. Malumunuz milletlerin organizasyonlarında sivil toplumun önemli bir rolü vardır. Devleti güçlendirir. Devletin hizmet etmek için alternatiflerini çoğaltır. Bu anlamda iyi bir girişim. Güzel düşünülmüş bir girişim. Düşünenleri kutluyorum. Bunun önemli olmasının bir diğer yönü de adından anlaşılacağı gibi kurumsallaşmış, tarihi, geleneği olan okullarımızın bir araya toplanmış olması. Bu da eğitimde geleneğin çok önemli olduğunu düşünecek olursak bu anlamda güzel yönüyle karşımıza çıkıyor. Yine bu vakfın senedindeki faaliyet alanlarına baktığımızda da bu okullarda okuyan öğrencilere, öğretmenlik yapan meslektaşlarımıza yönelik olarak okulların kurumsal yapılarına yönelik olarak söz edilen destek alanlarına baktığımızda da bunun da bu okullardaki eğitimi hem kurumsal anlamda hem de öğrenciler için bireysel anlamda güçlendireceğini rahatlıkla görebiliyoruz. Bu girişimi organize edenleri tebrik ediyoruz" dedi.

"Mezunlarımızın hem maddi hem manevi birikimlerini genç kuşakla buluşturması, onlara katkı sunması son derece önemli"

Etkinlikte konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, "Türk eğitim tarihine damgasını vurmuş 7 okulumuzun bir çatı altında buluşup tanıtım toplantısına katıldık. Okullar, hayata ruh veren, şekil veren sadece taş bina olmanın ötesinde gençlerin geleceklerine hem akademik hem sosyal hem kültürel hem de kişilik inşası oluşması açısından son derece önemli. Aynı zamanda mezunlarımızın hem maddi hem manevi birikimlerini genç kuşakla buluşturması, onlara katkı sunması son derece önemli. Çünkü bunlar aynı zamanda bir büyük aile. Yani mezunuyla, mensubuyla, öğretmeniyle, öğrencisiyle, velisiyle bir bütün oldukları zaman bütün zorlukları çok daha rahat kolaylıkla aşabilirler ve ülkenin geleceğine çok daha önemli katkılar sağlayabilirler. Mezunlarımızın burada öğrendiklerini öğretmenlerinin onlara hayat boyu vermiş oldukları derslerden anlam çıkartarak kendileri de belli bir noktaya geldikten sonra bilgilerini, emeklerini, görgülerini öğrenci arkadaşlara aktarması bizi çok mutlu etti. Çünkü büyük aileler ancak bu büyük güç dayanışmasıyla ortaya çıkabilirler. Gençlere konuşmak yerine onlara yapmış oldukları örnek davranışlarla aslında önemli bir rol modellik de yapmış olacaklar. Bu yüzden çok mutluyuz. İnşallah güzel ve başarılı işlere vesile olacaklar. İlim nerede olsa onu almak lazım ama önemli olan çocuklarımızı ve gençlerimizi bu toprakların ruhuyla yetişmesi. Bu medeniyete, bu devlete katkı sunması en önemli amaçları olmalıdır. Gençler elbette yurt dışına gidebilirler ama önemli olan yurt dışındaki birikimi aldıktan sonra tekrar buraya dönmeleri, ülkesi için, vatanı için çalışması hem gençleri de iyi örnek teşkil etmesi son derece önemli. Bu gençlere sahip çıkmak, onlara yol göstermek, önde olan büyüklerinin, mezunlarının tecrübelerini aktararak onlara doğru hayat rehberliği yapması adına da çok kıymetli bir katkıdır. Çocuklarımızı ülkemizin değerleri ile buluşturmak, ülkemizin imkanlarının farkına vardırılması noktasında mezunlarımız ve Asırlık Okullar Vakfı çok büyük bir rol oynayacaklar" ifadelerini kullandı.

Tören öncesi konuşan Asırlık Okullar Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı İsmail Erkam Tüzgen, "Asırlık okullarımız ülkemizin değerleri ve bu okullardan yetişen öğrenciler, bu okulların mezunları da ülkemizin değerleri. Biz bu değerleri bir araya getirmek istiyoruz. İnsanların birbirleriyle irtibat kurmasını bizatihi bir değer olarak görüyoruz. Bu irtibatı güçlendirmek, bu irtibat vesilesiyle yeni değerler ortaya çıkarmayı arzu ediyoruz. Yurt içinde, yurt dışında bu okulların mezunlarının birbirlerine ilişkilerini arttırmayı ayrıca bu okulların mezunları mevcut öğrencilere de destek olmak istiyorlar. Bu okulların mezunları ile okulları arasında güçlü bağlar var. Öğrencilere mentörlük ederek, onlar koçluk, rehberlik yaparak onlara destek olmak isteyen mezunlar var. Burs vermek isteyen, onların akademik veya yarışmalara hazırlık gibi Teknofest yarışmaları, uluslararası yarışmalar gibi bu tür yarışmalara sponsorluk yapmak isteyen mezunlarımız var. Bunları sağlayabilmek için ve çok daha fazlasını sağlamak için mezunların bir araya gelecekleri mezunların öğrencilerle bir araya gelecekleri bir platform olarak burayı görüyoruz" dedi. - İSTANBUL