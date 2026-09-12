İstanbul’dan kanoyla yola çıktı, 100 günde Datça’ya ulaştı

Türkiye'nin kıyı şeridini kano ile geçmek amacıyla 4 Haziran'da İstanbul'dan yola çıkan emekli hava subayı ve doğa sporları eğitmeni Halil Uzel, yolculuğunun 100'üncü gününde Datça'ya ulaştı. "İnci" isimli kanosuyla günde ortalama 30 kilometre yol kateden Uzel, 12 yıl önce kurduğu hayalini gerçekleştirmek için yolculuğunu sürdürüyor. Uzel'in hedefi ise Türkiye'nin kıyılarını ve iç sularını kapsayan yaklaşık 10 bin kilometrelik rotayı tamamlamak.

İstanbul'dan 4 Haziran'da yola çıkan 57 yaşındaki Halil Uzel, "İnci" isimli kanosuyla Türkiye kıyılarındaki yolculuğunu sürdürüyor. Yüzüncü gününde Datça'ya ulaşan Uzel, yolculuğunun amacı ve bundan sonraki rotası hakkında açıklamalarda bulundu. Eski bir hava subayı ve doğa sporları eğitmeni olan Uzel, "12 yıl önce bir hayal kurdum. Kano ile Türkiye'nin tamamını geçmek üzere. Bugün 100. gün. Bu yolculuğu gerçekleştirirken Türkiye'nin kıyılarındaki durumu da gözlemlemek istedim. Burada özellikle kendi hayalimi gerçekleştirmenin yanı sıra Türkiye'deki insanların deniz kenarında yaşamasına rağmen çok fazla deniz kültürüne ait olmadığını biliyorum. Aynı zamanda kıyıların her kesim tarafından da bir şekilde işgal altında olduğunu gözlemliyorum" dedi.

Günde ortalama 30 kilometre yol katettiğini söyleyen Uzel, "Bu hayali gerçekleştirirken de Türkiye'nin bütün kıyı şeridinin son durumunu kendi gözlerimle görüp bunu da aktarmak istiyorum. 57 yaşında olmama rağmen önceden yaptığım hazırlıklarla şu anda gayet iyi gidiyor. 4 Haziran'da İstanbul'dan başlayan yolculuğum, Kasım sonu veya Aralık gibi Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, Türkiye sınırında bitecek" diyerek yolculuğunun gelecek yıl farklı rotalarla devam edeceğini söyledi.

"Hedefim 8 bin kilometreyi aşmak"

Önümüzdeki yıl ertelediği Karadeniz turunu gerçekleştireceğini söyleyen Uzel, "Önümüzdeki yıl ertelediğim Karadeniz turunu Batum'dan başlayarak İstanbul'a, İstanbul'dan sonra geçmediğim Anadolu yakası, Marmara Denizi'nin Anadolu yakası ve daha sonra da Çanakkale Boğazı'na indiğimde yaklaşık 8 bin kilometreye yakın bir yol yapmış olacağım. Buna Türkiye'nin adaları hariç. Türkiye'nin adalarını dahil ettiğimde 8 binin üzerinde bir rakam olacak" dedi.

Türkiye'nin kıyı şeridinin daha önce de farklı kişiler tarafından belirli mesafelerde geçildiğini anlatan Uzel, kendi hedefinin Türkiye'nin tamamına mümkün olduğunca yaklaşmak olduğunu söyleyip, "Bu daha önce kısa mesafe yapıldı. 5 bin kilometre civarında yapan da arkadaşımız oldu. Şu sıralarda yine kısa bir rota olarak başka birisi de yine bu yolu geçiyor. Dört denizi geçiyor. Benim amacım Türkiye'nin bütün kıyı şeridi olan 8 bin 333 rakamına mümkün olduğu kadar yaklaşmak" şeklinde konuştu.

Uzel, projenin denizlerle sınırlı kalmayacağını, Türkiye'nin iç sularını da geçeceğini söyleyerek "Bu proje önümüzdeki yıl bittiğinde Türkiye'nin iç suları olan Van Gölü'nden başlayıp Türkiye'nin sıralı biçim göllerini de geçip tahminen bu rakamı 10 bin kilometreye tamamlamış olacağım. Bu da Türkiye'de bir ilk olacak. Hem kıyı şeridi olarak hem de göllerin geçilmesi olarak ilk olmuş olacak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı