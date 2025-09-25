Haberler

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 366,5 Kilogram Madde Ele Geçirildi

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 366,5 Kilogram Madde Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da yapılan operasyonda 366,5 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 572 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonlar Güngören, Şişli, Beylikdüzü ve Bayrampaşa ilçelerinde gerçekleştirildi. 9 şüpheli yakalandı ve 6'sı tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " İstanbul'da 366,5 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 572 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdik" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından İstanbul'un Güngören, Şişli, Beylikdüzü ve Bayrampaşa ilçelerinde düzenlenen operasyonlarla ilgili paylaşım yaptı. Yerlikaya, toplamda 366,5 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 572 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu. Aynı zamanda Yerlikaya, güvenli yarınlar için uyuşturucuya karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

"366,5 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 572 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdik"

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

" İstanbul'da 366,5 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 572 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdik. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Güngören, Şişli, Beylikdüzü ve Bayrampaşa ilçelerinde düzenlenen operasyonlarımızda; 322 kilogram metamfetamin, 44,5 kilogram skunk, 1 milyon 572 bin adet uyuşturucu hap, 492 kilogram kimyasal katkı maddesi ele geçirdik. Operasyonlarda 9 şüpheliyi yakaladık. Şüphelilerin 6'sı tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. İstanbul Valimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın ve milletimizin güvenli yarınları için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Çocuklara su veren askerler ihraç mı edildi? MSB'den tartışılan iddiaya yanıt

"Çocuklara su veren askerler ihraç edildi" iddiasına yanıt
5 yıl erken emeklilik fırsatı: Hükümet düğmeye bastı, işte yararlanacak kesim

5 yıl erken emeklilik fırsatı: İşte yararlanacak kesim ve gün sayısı
Özgür Özel: İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olamazsa en kuvvetli aday Mansur Yavaş

Özel ilk kez net konuştu: İmamoğlu olmazsa en kuvvetli aday...
Gökçek döneminde gong çalarak 41 milyon lira alan mankenin kim olduğu ortaya çıktı

Gökçek'in 41 milyon lira ödediği mankenin kim olduğu ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın yolladığı futbolcu 4 gol birden attı

Galatasaray'ın yolladığı futbolcu 4 gol birden attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.