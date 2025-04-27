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İstanbul'da Papa Franciscus İçin Ayin Düzenlendi

İstanbul'da Papa Franciscus İçin Ayin Düzenlendi
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Vatikan'da hayatını kaybeden Papa Franciscus için İstanbul'daki St. Antuan Kilisesi'nde bir ayin düzenlendi. Ayine Katolik cemaatinden yoğun katılım oldu.

İstanbul'da Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus için St. Antuan Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

Vatikan'da 88 yaşında hayatını kaybeden Papa Franciscus için İstanbul'da ayin düzenlendi. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan St. Antuan Kilisesi'nde saat 19.00'da bütün Katolik kilisesi papazlarının katıldığı ayini Episkopos Massimiliano Palinuro yönetti. Düzenlenen ayine İstanbul'da bulunan Katolikler yoğun katılım gösterdi. Ayin sırasında hayatını kaybeden Papa Franciscus için dualar edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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