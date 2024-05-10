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İstanbul'da öldürülen lise müdürü için Bursa'da protesto

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İstanbul'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın eski öğrencisi tarafından öldürülmesi tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da protesto edildi. Bursa'da 7 eğitim sendikası bir araya gelerek İstanbul'da öldürülen lise müdürü İbrahim Oktugan için eylem gerçekleştirdi. 15 Temmuz Demokrasi Meydan'ında toplanan binlerce kişilik kalabalık, Fevzi Çakmak Caddesi'nden İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne kadar sloganlarla ve düdük çalarak yürüdü. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde tüm sendika temsilcileri birer açıklama yaparak, eğitimde şiddet yasası çıkartılmasını talep etti.

İstanbul'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın eski öğrencisi tarafından öldürülmesi tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da protesto edildi.

Bursa'da 7 eğitim sendikası bir araya gelerek İstanbul'da öldürülen lise müdürü İbrahim Oktugan için eylem gerçekleştirdi. 15 Temmuz Demokrasi Meydan'ında toplanan binlerce kişilik kalabalık, Fevzi Çakmak Caddesi'nden İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne kadar sloganlarla ve düdük çalarak yürüdü. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde tüm sendika temsilcileri birer açıklama yaparak, eğitimde şiddet yasası çıkartılmasını talep etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milli Eğitim Müdürlüğü Fevzi Çakmak Demokrasi 15 Temmuz İstanbul Sendika Türkiye Bursa Yerel Politika Güncel Haberler

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