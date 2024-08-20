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Marmaray'da korkunç olay! Raylara atlayan adam trenin altında can verdi

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İstanbul Bakırköy'de Marmaray Yeşilyurt istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti. Hareket halindeki trenin altında kalan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

İstanbul Bakırköy Marmaray Yeşilyurt istasyonunda bir kişi raylara atlayarak hayatına son verdi.

İstanbul'da Marmaray'da intihar

TREN RAYLARINA ATLAYIP İNTİHAR ETTİ

Olay, saat 18.00 sıralarında İstanbul Bakırköy ilçesinde bulunan Marmaray Yeşilyurt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istasyona gelen bir kişi Gebze yönüne giden trenin raylarına atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri trenin altında sıkışan erkeği çıkarmak için çalışma başlattı. İtfaiye, şahsı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahısın hayatını kaybettiği belirlendi.

İstanbul'da Marmaray'da intihar

Şahsın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Marmaray'ın sosyal medya hesabından konuyla ilgili, "Marmaray seferlerimiz çift hattan işletilmeye başlamış, seferlerimiz normale dönmüştür" açıklaması yapıldı.

İstanbul'da Marmaray'da intihar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yeşilyurt Bakırköy Marmaray İstanbul İtfaiye Olaylar Ulaşım İstanbul Yerel Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Doğrucu:

şu dünyanın kıskandığı dünya liderine sahip sarayları olan her yerinden gaz petrol fışkıran ülkede para fazla rahatlık fazla gelmiş demekki

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