Beyazıt Meydanı'nda kruvaziyer gemisi protesto edildi

İstanbul'da Büyük Aile Platformu'nun çağrısıyla Beyazıt Meydanı'nda bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, 8 Temmuz'da İstanbul'a geleceği belirtilen kruvaziyer gemisine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasında konuşan Mücahit Çankaya, 8 Temmuz'da İstanbul'a geleceği belirtilen kruvaziyer gemisinin gelişine karşı olduklarını belirterek, aile yapısının korunması gerektiğini söyledi. Çankaya, Türkiye'nin son yıllarda ekonomik, siyasi ve güvenlik alanlarının yanı sıra sosyal ve kültürel alanda da çok yönlü tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Türkiye son yıllarda yalnızca ekonomik, siyasi veya güvenlik alanlarında değil, aynı zamanda sosyal, kültürel alanda da çok boyutlu bir kuşatmayla karşı karşıyadır. Bir yandan eğitim, sanat, kültür ve sivil toplum faaliyetleri üzerinden çocuklarımızın ve gençlerimizin değer dünyasını dönüştürmeye yönelik girişimler hız kazanırken, diğer yandan küresel ölçekte yürütülen ideolojik kampanyalar, aile kurumunu, biyolojik gerçekliği ve toplumumuzun ortak hassasiyetlerini hedef almaktadır. Okulda misyonerlik faaliyetleriyle çocuklarımızın zihinlerini dönüştürmeye çalışanlar, bugün turizm adı altında işgal gemilerini Kuşadası'na yanaştırmakta, Çanakkale Boğazı'ndan geçirerek İstanbul'a taşımakta ve İstanbul'da karaya çıkararak Taksim'de eğlence adı altında toplumsal meşruiyet oluşturmaya çalıştırmaktadır. 1900'lü yıllarda misyonerler okullarda evlatlarımızın zihinlerini zehirlemeye çalışmıştı. 1915'ten itibaren işgal kuvvetleriyle birlikte gelmiş, 1918'de ise İstanbul'da işbirlikçileriyle birlikte eğlenceler düzenlemişlerdi. Dün nasıl Çanakkale ruhu ve Kuvay-ı Milliye iradesiyle buna izin vermediysek, bugün de aynı ruh ve kararlılıkla seyirci kalmayacağız" dedi.

Söz konusu etkinliğin sıradan bir turizm faaliyeti olmadığını söyleyen Çankaya "Bu organizasyonun içerikleri incelendiğinde söz konusu organizasyonun sıradan bir turizm faaliyeti olmadığı açıkça görülmektedir. Gemide planlanan genel ahlaka aykırı, sınırsız ve denetimsiz eğlence etkinlikleri, yalnızca sosyokültürel bakımdan değil, kamu sağlığı açısından da ciddi soru işaretleri doğurmaktadır zihinlerimizde. Dünyanın birçok ülkesinde yüksek yoğunluklu ve kontrolsüz kitlesel etkinliklerin eşcinsellikle birlikte değerlendirildiğinde bulaşıcı hastalık risklerini artırabildiği, artıracağı bilinmektedir. Bu nedenle ilgili kamu kurumlarının meseleyi sosyokültürel etkinliklerin yanı sıra kamu sağlığı boyutuyla da değerlendirmesi elzemdir, zaruridir" diye konuştu.

Çankaya, organizasyonun aile yapısını ve toplumsal değerleri hedef aldığını belirterek, "Burada sapkınlık gemisiyle şehre gelmesi planlanan organizasyonun amacı, ailelerimize, toplumumuza, evlatlarımıza bu azgınlığı empoze etmektir. Kutsal değerlerimizi, onurumuzu ve kadim devletimizi ayaklar altına almaktır. Bu sapkınlık ve azgınlık gemisini organize edenler, bırakın Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti İstanbul'a yanaşmayı, Kaptan Derya Barbaros Hayrettin Paşa'nın denizlerinde bir adım yol almayı akıllarından bile geçirememeliydi" dedi.

Çankaya, basına yansıyan haberlerde kamuoyunda oluşan hassasiyet ve CİMER'e yapılan başvuruların ardından organizasyonun İstanbul programında değişikliğe gidileceğinin ifade edildiğini belirtti. Çankaya, "Ve bu yıl çok daha kapsamlı faaliyetler planladılar. Geçen yıl bir keşif kolu gibi geldiler ve bu yıl işgale kalkışmaya çalışıyorlar. Basına yansıyan haberlerde, kamuoyunda oluşan güçlü toplumsal hassasiyet ve CİMER'e yapılan yoğun başvurular neticesinde söz konusu organizasyonun İstanbul programının değişeceğinin bildirildiği ifade edilmektedir. Bu gelişme, milletimizin hassasiyetini ortaya koyduğunda netice alabildiğini göstermesi bakımından önemlidir" dedi.

Mitinge katılan Furkan Gezer, "Biz buraya neslimizi korumak için geldik ve bu mücadelemizi inşallah sürdüreceğiz. Buradaki programı sosyal medyadan değil, büyüklerimizin yaptığı davet sayesinde duydum ve katıldım" diye konuştu.

Mitinge katılan İsrafil Ayçiçek, "Genç arkadaşımızın da dediği gibi neslimizi korumak için buradayız. Gemi programının iptal edildiğini öğrendik. Bu haberi alınca çok sevindik, mutlu olduk. İnşallah bu tür durumlarla bir daha karşılaşmayız" dedi.

Basın açıklamasının ardından grup, açtıkları pankartlarla mesajlarını kamuoyuna duyurdu. Açıklama, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı