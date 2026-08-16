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Kentucky'de Parkta Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2'si Çocuk 4 Yaralı

Kentucky'de Parkta Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2'si Çocuk 4 Yaralı
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ABD'nin Kentucky eyaletindeki Lexington kentinde Charles Young Parkı'nda dün akşam düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 4 ve 14 yaşlarındaki iki çocuk ile iki yetişkinin yaralandığı, yaralıların hastanede tedavi altına alındığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polis, saldırganın kimliği ve olayın detaylarıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü, şu ana kadar gözaltına alınan kimse olmadığını açıkladı.

ABD'nin Kentucky eyaletinde bir parkta düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kentucky eyaletine bağlı Lexington kentindeki Charles Young Parkı'nda dün akşam saatlerinde silahlı saldırı meydana geldi. Lexington Polis Şefi Lawrence Weathers tarafından yapılan açıklamada, şehir merkezindeki parkta gerçekleştirilen saldırıda 5 kişinin vurulduğu bildirildi. Meydana gelen saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği; 4 yaşında ve 14 yaşındaki 2 çocuk ile 2 yetişkinin yaralandığı aktarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, saldırgana veya hayatını kaybeden kişinin kimliğine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadığı ve saldırıyla ilgili gözaltına alınan kimsenin olmadığı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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