Haberler

Karın etkili olduğu İstanbul'da metro istasyonunda insan seli oluştu

Karın etkili olduğu İstanbul'da metro istasyonunda insan seli oluştu Haber Videosunu İzle
Karın etkili olduğu İstanbul'da metro istasyonunda insan seli oluştu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da kar yağışının etkisiyle araçlarıyla işlerine gidemeyen vatandaşların metroları kullanması nedeniyle metro istasyonlarında yoğunluk ve aksamalar yaşandı. Sabah işe gitmek için yola çıkanlar, uzun süre durakta bekledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

  • İstanbul'da kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinde metro istasyonlarında yoğunluk yaşandı.
  • İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle bugün 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışını yasakladı.
  • İstanbul'da sabah trafik yoğunluğu kar yağışının etkisiyle yüzde 81'e çıktı.

İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Araçlarıyla işlerine gidemeyen vatandaşlar sabah saatlerinde metroya yönelince birçok istasyonda yoğunluk yaşandı.

DURAKLARDA YOĞUNLUK OLUŞTU

İşe gitmek için yola çıkan vatandaşlar, seferlerde yaşanan aksamalar nedeniyle duraklarda uzun süre beklemek zorunda kaldı. Yoğunluk, özellikle sabah saatlerinde bazı istasyonlarda tıkanma noktasına ulaştı.

Karın etkili olduğu İstanbul'da metro istasyonunda insan seli oluştu

O ANLAR KAMERADA

Metro istasyonlarında oluşan kalabalık ve yaşanan bekleyiş, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Karın etkili olduğu İstanbul'da metro istasyonunda insan seli oluştu

AĞIR VASITA VE KURYELERİN TRAFİĞE ÇIKIŞI YASAKLANDI

Öte yandan İstanbul'da aralıklarla etkisini artıran kar yağışı kenti beyaza bürürken, gece boyunca süren yağışın ardından sabah saatlerinde trafik yoğunluğu çileye dönüştü. Yolların kilitlenmesi sonrası İstanbul Valiliği, bugün 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışını 2. bir talimata kadar yasakladı.

Karın etkili olduğu İstanbul'da metro istasyonunda insan seli oluştu

TRAFİK YÜZDE 81'E ÇIKTI

İstanbul'da dün başlayan kar, tipi şeklinde aralıklarla yağmaya devam ediyor. Kar yağışının da etkisiyle sabah trafik yoğunluğu, sabah saatlerinde yüzde 81'e çıktı.

Karın etkili olduğu İstanbul'da metro istasyonunda insan seli oluştu

YAĞIŞ NE KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminine göre, İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde yerini yağmura bırakacak. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Kar yağışı bugün öğlen saatlerine kadar devam edecek. Akşam saat 18:00 civarı kar yağışı İstanbul'u terk ediyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 6 dereceye kadar çıkacak. Karla karışık yağmur da olsa kuvvetli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMGk:

Diyanet İşleri Başkanı külüstür bir alman arabasına bindi diye yaygara koparanlar köfteci de çırak iken jetle hava da operasyon çekeni görmüyor.. İstanbul hakediyorsun

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Demir:

özel jete binin onlar da size binsinn

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMengele:

AKP belediyesi olsaydi bu kargasa olmazdi AKP kar yagisini engellerdi

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Ak parti metro yapar, yeni otobüsler alır, yolları temizler burası İzmir değil İstanbul halk AK partinin de Chp'nin de ne olduğunu kıyas yapıyor rahat ol sen

yanıt5
yanıt2
Haber YorumlarıHasan Can:

Herşey çok güzel olacak

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atlas Çağlayan'ın öldürülmesi sonrası Arif Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu

Atlas'ın ölümü sonrası Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu
Araplar Burak Özçivit'i kara listeye aldı

Araplar Burak'ı kara listeye aldı
11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu

11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu
Bütün dünya onu konuşuyor! Dev finale yedek kaleci damgasını vurdu

Ne yaptıysalar vazgeçmedi! Bütün dünya bu olayı konuşuyor
Görüntüler Rakka'dan! Cezaevlerinde tutulan kadın ve çocuklar serbest bırakıldı

Kapılar tek tek açıldı, cezaevinde sevinç çığlıkları yankılandı
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
Atlas Çağlayan'ın öldürülmesi sonrası Arif Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu

Atlas'ın ölümü sonrası Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu
Araplar Burak Özçivit'i kara listeye aldı

Araplar Burak'ı kara listeye aldı
11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu

11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu