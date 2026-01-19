Karın etkili olduğu İstanbul'da metro istasyonunda insan seli oluştu

İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Araçlarıyla işlerine gidemeyen vatandaşlar sabah saatlerinde metroya yönelince birçok istasyonda yoğunluk yaşandı.

DURAKLARDA YOĞUNLUK OLUŞTU

İşe gitmek için yola çıkan vatandaşlar, seferlerde yaşanan aksamalar nedeniyle duraklarda uzun süre beklemek zorunda kaldı. Yoğunluk, özellikle sabah saatlerinde bazı istasyonlarda tıkanma noktasına ulaştı.

O ANLAR KAMERADA

Metro istasyonlarında oluşan kalabalık ve yaşanan bekleyiş, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

AĞIR VASITA VE KURYELERİN TRAFİĞE ÇIKIŞI YASAKLANDI

Öte yandan İstanbul'da aralıklarla etkisini artıran kar yağışı kenti beyaza bürürken, gece boyunca süren yağışın ardından sabah saatlerinde trafik yoğunluğu çileye dönüştü. Yolların kilitlenmesi sonrası İstanbul Valiliği, bugün 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışını 2. bir talimata kadar yasakladı.

TRAFİK YÜZDE 81'E ÇIKTI

İstanbul'da dün başlayan kar, tipi şeklinde aralıklarla yağmaya devam ediyor. Kar yağışının da etkisiyle sabah trafik yoğunluğu, sabah saatlerinde yüzde 81'e çıktı.

YAĞIŞ NE KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminine göre, İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde yerini yağmura bırakacak. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Kar yağışı bugün öğlen saatlerine kadar devam edecek. Akşam saat 18:00 civarı kar yağışı İstanbul'u terk ediyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 6 dereceye kadar çıkacak. Karla karışık yağmur da olsa kuvvetli" ifadelerini kullandı.