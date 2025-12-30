İstanbul'da vapur seferlerine fırtına engeli
İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Şehir Hatları ve İDO tarafından bazı vapur seferleri iptal edildi. İptal olan seferler arasında Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve Yenikapı-Yalova seferleri bulunuyor.
Şehir Hatları ve İDO'nun tarafından açıklamaya göre olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği açıklandı.
İptal olan seferler ise şöyle:
"Kabataş-Kadıköy-Yenikapı- Bursa (09.05 seferi)
Yenikapı- Yalova (09.45 seferi)
Yalova-Yenikapı (09.45 seferi)". - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel