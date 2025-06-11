İstanbul'da 18 Yıl Aradan Sonra Görüntülenen Çilek Dolunayı
Beşiktaş'ın Ortaköy mevkiinde, 2025 yılı Çilek Dolunayı pembe ve kehribar renkleriyle görücüye çıktı. Gecenin ilerleyen saatlerinde etkileyici manzarasıyla dikkat çeken dolunay, yazın gelişini müjdeledi.
İstanbul'da 18 yıl aradan sonra görüntülenen, pembe ve kehribar renkli "Çilek Dolunayı" Beşiktaş ilçesi Ortaköy mevkiinde gecenin ilerleyen saatlerinde görüntülendi.
2025 yılı Çilek Dolunayı, 11 Haziran Çarşamba günü Türkiye'de sabaha karşı saat 04.30 sıralarında görüntülendi. Pembe ve kehribar rengiyle seyredenleri mest eden Çilek Dolunayı, İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Ortaköy mevkiinde de görüntülendi. Pembe tonlarına bürünen ayın görüntüsü görenlere doyumsuz bir manzara yansıttı. Atmosferdeki nem ve ince toz tabakalarının etkisiyle kehribar ve pembe tonlarında bir ışık yayan dolunay, adeta yazın gelişini müjdeleyen bir görünüme sahip oldu. - İSTANBUL