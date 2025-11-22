Haberler

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en değerli gayrimenkullerinden birisi olarak gösterilen, İstanbul Boğazı'nın 130 yıllık, ihtişamlı binalarından 23 odalı Zeki Paşa Yalısı alıcı bekliyor. İstanbul Boğazı'nın en güzel konumunda yer alan, geniş bahçesi ile dikkat çeken tarihi bina, sahibi olan aile tarafından satışa çıkarıldı.

  • Zeki Paşa Yalısı, İstanbul Boğazı'nda 130 yıllık, 23 odalı, 5 salonlu ve 8 banyolu bir yapıdır.
  • Yalı, 2.489 metrekare kapalı alana sahiptir ve satışa çıkarılmıştır.
  • Emlakçılar yalı için fiyat biçememektedir, çevredeki yalılar 2-6 milyar TL arasında listelenmektedir.

Türkiye'nin en pahalı evi olarak bilinen, boğaz manzaralı, 23 odalı, 5 salonlu ve 8 banyolu Zeki Paşa Yalısı yıllardır lüks gayrimenkul piyasasının simgesi haline geldi. Yalıyı satışa çıkaran aile, görüşmelerde emlak şirketini yetkili kıldı.

EMLAKÇILAR FİYAT BİÇEMİYOR

İstanbul Boğazı'ndaki diğer yalıların 2-6 milyar TL arasında fiyatlarla listelendiği düşünüldüğünde, Zeki Paşa Yalısı için "paha biçilemiyor" yorumları yapıldı.

130 YILLIK ŞATO MİMARİSİYLE BOĞAZ'IN İNCİSİ

Sarıyer Rumelihisarı'nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ayağına yakın bir konumda yer alan 130 yıllık taş bina, Tophane Müşiri Zeki Paşa Yalısı, mimarisiyle dikkat çekiyor. Boğaz'ın çarpıcı büyüklükteki yapılarından kabul edilen bina, Sultan II. Abdülhamid Han'ın nazırlarından (bakanlarından) "Filinta Mustafa" olarak da bilinen Zeki Paşa için yapıldı. Dönemin ünlü mimarı Alexandre Vallaury tarafından tasarlanan yapı, Barok etkileri ve şatoyu andıran çizgileriyle diğer yalılardan ayrılıyor.

TRABZONLU BİR AİLEYE AİT

Günümüzde Trabzonlu bir aileye ait olduğu belirtilen yalının, en bilinen mirasçısının Meliha Baştımar olduğu kaydedildi. Beş katlı tarihi yapıya hem bahçeden hem de deniz tarafından giriş yapılabiliyor.

510 metrekarelik alana inşa edilen yalı, bodrum dahil toplam 2 bin 489 metrekare kapalı kullanım alanı sunuyor. Kat yüksekliği 3 metreyi ile 4.5 metre arasında değişen yapının her katında, 5'i boğaz manzaralı olmak üzere 6 oda, geniş bir orta salon, banyo, tuvalet ve mutfaklar bulunuyor.

Yorumlar (22)

Haber Yorumlarıselcuk_karasal:

bu evde oturulmaz. üstünden köprü geçiyor. denize çok yakın rutubet de olur. :D

Yorum Beğen228
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

Trabzonlu almış! Hamsi satarak mı? güldürmeyin bizi

Yorum Beğen115
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıS A:

Niye yani alamzmi? Trakyali alsayda, raki satarakmi almis bire möküz

yanıt72
yanıt18
Haber YorumlarıAlamancı RasihBardakçı:

Akp bölgesi

yanıt28
yanıt29
Haber YorumlarıBayram Aydın:

Filmlerde Filinta Mustafa diye birini duydun mu ,Namı değer Mustafa Zeki Paşa.2.Abdülhamit’in en değerli paşalarından.Yalı onun yalısı.Hissedarları da doğal olarak torunları oluyor.Hamsi satarak almamışlar,miras.

yanıt34
yanıt3
Haber Yorumları5yxn442p8j:

köprü alti degmez.

Yorum Beğen73
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Tüm 22 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
