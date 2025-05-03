Günlerdir her yerde aranan demans hastası İshak Öztürk'ten acı haber

İstanbul'un Esenler ilçesinde yaşayan demans hastası İshak Öztürk'ten 28 Nisan Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulundu.

BAĞCILAR'DAN SULTANGAZİ'YE YÜRÜMÜŞ

Edinilen bilgiye göre Bağcılar'dan yürüyerek Sultangazi'ye geldiği tespit edilen İshak Öztürk'ün yanında bulunan telefondan son olarak Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı'nda sinyal alındı. Bunun üzerine sinyalin son geldiği yer olan ormana Sultangazi Belediyesi Sultangazi Arama Kurtarma Ekibi (SAK-E) sevk edildi. Ekipler Öztürk için arama çalışması başlattı. Orman içerisinde başlatılan arama çalışmaları göl kenarı ve çevresinde yoğunlaştırıldı.

KAHREDEN HABER GELDİ

Arama çalışmalarından acı haber geldi. 6 gündür her yerde aranan İshak Öztürk'ün cansız bedenine ulaşıldı. Öztürk'ün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma ve incelemeler sürüyor.