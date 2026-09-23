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Motorine bu gece yarısı 5 lira 57 kuruş indirim bekleniyor! Benzinde hareket yok

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Motorine bu gece yarısı 5 lira 57 kuruş indirim bekleniyor! Benzinde hareket yok Haber Videosunu İzle
Motorine bu gece yarısı 5 lira 57 kuruş indirim bekleniyor! Benzinde hareket yok
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Akaryakıt fiyatlarında düşüş kapıda. Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre motorinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren 5 lira 57 kuruşluk indirim bekleniyor. Petrol fiyatlarının Suudi Arabistan'ın sevkiyatını artırması ve ABD-İran görüşmelerine ilişkin umutlarla gerilemesi indirimi tetikledi. Brent petrol 99,18 dolara indi. Kaynaklar, benzinde ise bir fiyat hareketi beklenmediğini belirtti.

HABER: Olcay AYDİLEK (ANKARA)

Akaryakıt fiyatlarında düşüş kapıda. Sektör kaynaklarının ANKA'ya verdiği bilgiye göre, motorinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 5 lira 57 kuruşluk indirim bekleniyor.

PETROL FİYATLARI NEDEN GERİLEDİ

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan'ın petrol sevkiyatını yeniden artırması ve ABD- İran savaşının sona erdirilmesine yönelik görüşmelere ilişkin umutların güçlenmesiyle geriledi. Brent petrol 99,18 dolara, ABD ham petrolü (WTI) 90,17 dolara indi.

Küresel piyasalarda benzin ve motorinin metrik ton fiyatları da geriledi. Geçen hafta tonu bin 550 doları aşan motorin, bin 462 dolardan işlem görüyor.

BENZİNDE FİYAT HAREKETİ BEKLENMİYOR

Petroldeki bu gerileme motorinde indirimi tetikledi. Sektör kaynakları, ANKA'ya yaptıkları açıklamada, "Motorine bu gece yarısı 5 TL 57 kuruş indirim bekleniyor" dedi. Kaynaklar, benzinde ise bir fiyat hareketinin söz konusu olmadığını söyledi.

Kaynak: ANKA
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