Haberler

Fırtına nedeniyle Adalar'da vapur seferi durdu

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarılarının ardından, İstanbul Adalar hattındaki vapur seferleri iptal edildi. Marmara Denizi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle iskelelerde yoğunluk yaşanıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günlerdir yaptığı kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarılarının ardından, sabah saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle İstanbul Adalar hattındaki vapur seferleri geçici olarak iptal edildi.

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Olumsuz hava şartları nedeniyle Adalar'a karşılıklı yapılması planlanan şehir hatları vapur seferlerinin tamamı durduruldu. Sefer iptalleri nedeniyle iskelelerde yoğunluk oluştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, fırtınanın gün içerisinde yer yer etkisini sürdüreceği ve bölgesel olarak kar yağışlarına karşı dikkatli olunması uyarıları yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
