İstanbul 3. bölge Milletvekili adayı Dalkılıç, minik futbolcularla maç yaptı

İstanbul 3. bölge Milletvekili adayı Halis Dalkılıç, Bahçelievler'de küçük futbolcularla maç yaptı. Renkli görüntülere sahne olan maçta, minikler Dalkılıç'ı soru yağmuruna tuttu.

İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı olan Halis Dalkılıç, Bahçelievler'de Alfa Yıldızlar Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Minik futbolcuları ziyaret eden Dalkılıç onlarla maç yaptı. Miniklerle yapılan maç renkli görüntülere sahne olurken Dalkılıç, soru yağmuruna tutuldu. Dalkılıç, minik futbolcularla keyifli dakikalar geçirerek sohbet etti. Maç sonunda milletvekili adayı Dalkılıç da çocuklara şeker dağıttı.

"Gençlerimiz kötü alışkanlıklardan uzak dursun diye spor alanları yapıyoruz"

Çocukların sorularını yanıtlayan İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı olan Halis Dalkılıç, "Sadece Bahçelievler'e değil Türkiye'nin her yanına spor adına bütün yatırımları Recep Tayyip Erdoğan yapmıştır. AK Parti yapmıştır. AK Parti belediyeleri yapmıştır. Gençlerimiz çocuklarımız spor yapsın diye gençlerimiz kötü alışkanlıklarında uzak dursun diye hem spor alanları yapıyoruz hem spor tesisleri yapıyoruz. Hem alt yapıyı hazırlıyoruz. Gençlerimiz sporu sevsin diye özendirmeye çalışıyoruz. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Daha çok hizmetlerimiz olacak. Türkiye her alanda olduğu gibi Olimpiyatlarda da muhteşem başarılar elde edecek" dedi.

"Futbolcu olmaktan öte hayallerim vardı"

Çocuklarla keyifli sohbet eden Dalkılıç, "Doğrusu benim de hayalim vardı. Futbolcu olmak değildi belki ama futbolcu olmaktan öte hayallerim vardı. Ülkemiz adına hayallerimiz vardı bizim. Onları bir bir gerçekleştirdik Cumhurbaşkanımız sayesinde hamdolsun. Onunla ilgili gönlümüz çok müsterih. Bazı şeylerde hayallerimizin gerçekleşmesi bazı şeylerde de hayallerimizin ötesinde şeylerin gerçekleşmesi, ülkemiz adına daha çok hayallerimiz var. Bu gençlerimiz adına. Bu hayalleri de gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin büyümeye geleceğe emin adımlarla ilerlemeye ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

"Çıktıkları bu yolda başarıları daim olsun"

Alfa Yıldızlar Spor Kulübü Başkanı Kenan Yıldırım, "Allah hepsinden razı olsun iyi ki varlar. Çıktıkları bu yolda başarıları daim olsun. Dualarımız hep onunla, bütün vekillerimizle, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile. İnşallah bu seçimleri kazanıp çok güzel şeylere imza atacaklar. Biz ülke olarak inanıyoruz. Başka kimse yok tek o var. Allah'ın izniyle kazanacağız, başaracağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL