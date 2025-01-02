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İsrail ordusunda intihar vakalarında büyük artış

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İsrail Savunma Kuvvetleri, 2023 ve 2024 yıllarında toplam 38 askerin intihar ettiğini duyurdu. Gazze ve Lübnan'daki çatışmaların ardından askeri can kaybı da ciddi şekilde arttı. Gazze Şeridi'nde ve Lübnan'da yaşanan çatışmalar nedeniyle 2023 ve 2024, son yıllarda can kaybı sayısının en yüksek olduğu dönem oldu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), 2023 ve 2024 yıllarında toplam 38 askerin intihar ettiğini açıkladı.

İSRAİL'DE İNTİHAR EDEN ASKER SAYISINDA ARTIŞ

İsrail'de psikolojik sorunlar yaşayan askerler intihar ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri, intihar eden asker sayısında artış yaşandığını duyurdu.

İKİ YILDA 38 ASKER İNTİHAR ETTİ

Açıklanan verilere göre Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden itibaren olmak üzere 2023 yılında toplam 17 asker, 2024'te ise 21 asker yaşamına son verdi. Orduda 2022'de 14, 2021'de ise 11 intihar vakasının kayıtlara geçtiği kaydedildi.

İsrail ordusunda intihar vakalarında büyük artış

2023-2024, CAN KAYBI SAYISININ EN YÜKSEK OLDUĞU DÖNEM

Gazze Şeridi'nde ve Lübnan'da yaşanan çatışmalar nedeniyle 2023 ve 2024, son yıllarda can kaybı sayısının en yüksek olduğu dönem oldu. IDF tarafından yapılan açıklamada, 2023'te 512'si operasyon sırasında olmak üzere toplam 558 askerin öldüğü ifade edildi.

2024'TE 363 ASKER ÖLDÜ

2024'te ise 295'i operasyonlar sırasında toplam 363 asker öldü. IDF, 7 Ekim'den bu yana 891 askerin öldüğünü, bunlardan 37'sinin İsrail'in kuzeyine yapılan saldırılarda, 50'sinin Lübnan'daki çatışmalarda öldüğünü belirtti.

İsrail ordusunda intihar vakalarında büyük artış
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

İster intihar etsinler ister etmesinler cehennem odunlarının hepsini ebediyen sonsuza kadar sürecek çok çetin bir cehennem azabı beklemektedir.

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Haber YorumlarıSpartacüs MartinLuther:

Piyangodan müslümanlara teselli çıkmış:)

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