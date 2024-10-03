İsrail'in Saldırısının Ardından Yabancılar Mersin'den Tahliye Ediliyor

(MERSİN) - İsrail'in Lübnan'a saldırısının ardından ülkeden ayrılan yabancı uyruklu vatandaşlarının tahliyesi Mersin üzerinden sürüyor. Lübnan'dan Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na yolcu getiren üçüncü gemi MED-LİNES, bugün limana yanaştı. 320 yolcu Mersin üzerinden ülkelerine gönderilecek.

İsrail'in Lübnan'a saldırısının ardından ülkeden ayrılan yabancı uyruklu vatandaşları taşıyan MED-LİNES adlı gemi sabah saatlerinde Ceyport Taşucu Limanı'na yanaştı. Taşucu'na gelen 320 kişi, pasaport işlemlerinin ardından otobüslerle Çukurova Havalimanı'na götürüldü. Yolcular buradan uçaklarla kendi ülkelerine gönderilecek.

Gemiden inenler arasında çok sayıda çocuğun olması da dikkat çekti. Savaş bölgesinden çıkmanın mutluluğunu yaşayan yolcular, telefonlarla yakınlarına bilgi vermeye çalıştı.