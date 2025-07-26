İsrail'den Gazze'ye İnsani Yardım Atışları Yeniden Başladı

İsrail'den Gazze'ye İnsani Yardım Atışları Yeniden Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze Şeridi'ndeki insani durumu iyileştirmek için hava yoluyla yardım atışlarına başlayacağını açıkladı. Yardımlar arasında un, şeker ve konserve gıdalar yer alıyor. Hükümet, gıda dağıtımının sorumluluğunu Birleşmiş Milletler'e devrettiğini belirtti.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki insani duruma yönelik yeni adımlar atılacağı belirtilerek, "Hava yoluyla yardım atışları yeniden başlayacak. Yardım, un, şeker ve konserve gıdalar içeren 7 paletlik malzeme içeriyor" denildi.

İsrail ablukasındaki Gazze Şeridi'nde insani kriz derinleşiyor. Açlıktan ölümlerin arttığı bölgede, siviller, İsrail güçlerinin eylemleri nedeniyle gıda, ilaç ve temiz su gibi temel ihtiyaçlara ulaşamıyor. Dünyanın tepkisini çeken İsrail, duruma ilişkin yeni bir açıklama yaptı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki insani duruma yönelik yeni adımlar atılacağı belirtilerek, "Hava yoluyla yardım atışları yeniden başlayacak. Yardım, un, şeker ve konserve gıdalar içeren 7 paletlik malzeme içeriyor. Gıda ve ilaç taşıyan BM konvoylarının güvenli hareketini sağlamak üzere özel insani koridorlar tanımlanacak. Yardımları kolaylaştırmak için nüfusun yoğun olduğu bölgelerde insani yardım duraklamaları uygulanabilir. İsrail'den Gazze'deki bir deniz suyu arıtma tesisine giden elektrik hattı yeniden bağlandı, böylece günlük su üretimi 20 bin metreküpe çıkarıldı" denildi.

"Gıdanın dağıtım sorumluluğu Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşlarına aittir"

Gazze Şeridi'nde açlık olmadığı iddia edilen açıklamada, "İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), bunun, Hamas tarafından yürütülen sahte bir kampanya olduğunu vurguluyor. Gıdanın dağıtım sorumluluğu Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşlarına aittir. Bu nedenle, BM ve uluslararası kuruluşlardan yardım dağıtımının etkinliğini artırmaları ve yardımların Hamas'ın eline geçmemesini sağlamaları beklenmektedir. Askeri operasyonlar durmamıştır. Tüm esirlerin geri getirilmesi ve Hamas'ın yok edilmesi amacıyla Gazze'deki operasyonlar sürdürülecektir" ifadeleri kullanıldı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bursa'da felaket gecesi! Yangın yerleşim yerlerine ulaştı

Bursa'da felaket gecesi! Görüntüler dehşet verici
Bursa'da alevler hızla ilerliyor! Makam araçları yanmaktan son anda kurtuldu

Alevler hızla kara yoluna ulaştı, makam araçları son anda kurtarıldı
Tayland-Kamboçya savaşından ilginç görüntüler! Sınıra fil konuşlandırıldı

Dünyanın gözünü diktiği savaşta ilginç görüntü! Filler orduya katıldı
Melih Gökçek'in Arınç'a öfkesi dinmiyor: Son paylaşımı olay oldu

Kavgayı yeniden alevlendirecek salvo: Hayatımda bir defa...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya'da son 95 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

Termometreler rekora gidiyor! O kentimizde son 95 yılın en sıcak günü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.