Isparta Belediyesi, deprem bölgesindeki çalışmalara destek veren Diş Hekimleri Odası'na teşekkür etti

Isparta Belediyesi, deprem bölgesindeki çalışmalara destek veren Isparta Diş Hekimleri Odası'na teşekkür plaketi takdim etti. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yapılan hizmetlerin deprem bölgesindeki vatandaşlar için çok önemli olduğunu belirtti.

Isparta Diş Hekimleri Odası Başkanı Gülşen Uluçay, Genel Sekreter Aşkın Daldal ve yönetim kurulu üyesi Naim Şenyurt ile birlikte Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret ederek, deprem bölgesindeki çalışmalara verdiği destekten dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Isparta Belediyesi ve Isparta Diş Hekimleri Odası işbirliğinde 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 11 ilde etkili olan deprem felaketinin ardından bölgeye Mobil Diş Kliniği gönderilmişti. Isparta Belediyesi, bir otobüsün mobil klinik haline getirilmesi ve diş hekimlerinin deprem bölgesindeki vatandaşlara hizmet vermesini sağlamıştı. Isparta Diş Hekimleri Odası Başkanı Gülşen Uluçay ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret ederek, deprem bölgesindeki çalışmalarına destek vermesinden dolayı teşekkür plaketi takdim ettiler.

Ziyarette konuşan Isparta Diş Hekimleri Odası Başkanı Gülşen Uluçay, 6 Şubat depreminin ardından Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in bir otobüsü mobil diş kliniği için kendilerine tahsis ettiğini belirterek, teşekkür etti. Otobüsün klinik haline dönüştürülmesinin ciddi emek isteyen bir durum olduğuna değinen Uluçay, "Siz taleplerimizi karşıladınız. Türk Diş Hekimleri Birliği, depolarımız ve hekimlerimizin malzeme tedarikleriyle içini kapsamlı bir hale getirebildik. Verimli oldu, işe yaradığını düşüyoruz. Destekleriniz için teşekkür ediyorum" dedi.

Isparta Diş Hekimleri Odası yönetim kurulu üyesi ve Türk Diş Hekimleri Birliği 19. dönem merkez yönetim kurulu üyesi Naim Şenyurt, mobil diş klinik konusunda birçok şehirdeki diş hekimlerinin girişimlerde bulunduklarını ancak sonuç alamadıklarını ifade ederek, "Belediye Başkanımız bizi kırmadı. Sahada sadece 3 belediyenin aracı vardı. Gönüllü meslektaşlarımız o araçlarda hizmet verdi. Türkiye'nin her yerinden diş hekimleri geldiler ve tedavi ihtiyacı olan depremzedelere yardımcı oldular. Otobüsümüzü kanal tedavisi dahil tüm tedavileri yapabilecek kadar donatmıştık. 2 aya yakın otobüsümüz hizmet verdi. Artık bölgede konteyner klinikler oluşturuldu ve meslektaşlarımız orada hizmet veriyorlar. Bizlere destek verdiğiniz için teşekkür ederim" ifadelerinde bulundu.

Isparta Diş Hekimleri Odası Genel Sekreteri Aşkın Daldal, deprem bölgesindeki izlenimlerinden bahsetti. Daldal, diş hekimleri olarak ellerinden geleni deprem bölgesinde vatandaşların hizmetine sunmaya çalıştıklarını dile getirerek, verdiği desteklerden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür etti.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, deprem bölgesindeki hizmetlerinden dolayı Isparta Diş Hekimleri Odası'na teşekkür etti. Yapılan hizmetlerin deprem bölgesindeki vatandaşlar için çok önemli olduğuna değinen Başkan Başdeğirmen, "Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yanında olmak kadar güzel bir şey olamaz. Siz orada oldunuz, hastalarımıza şifa oldunuz. Verilen hizmetin içerisinde belediyemizin de olması bizleri memnun etti. Sizleri gönderdik. Soğuktu, bölgedeki vatandaşlarımızın evleri yıkılmıştı, çadırlar ve konteynerler kuruluyordu. Biz de çok büyük zamanımızı Hatay ve Kahramanmaraş bölgesinde geçirdik. Orada vatandaşlarımıza verilen hizmeti yerinde gördük. Sizin de vermiş olduğunuz hizmetin ne kadar değerli olduğunu gördüm. Sizlerden Allah razı olsun. Bu projeyi bize getirdiğinizde çok memnun olduk. Oradaki insanımıza her dokunuş, ne olursa olsun çok önemli. Çoraba dahi ihtiyacın olduğu bir günde sizler diş hekimleri olarak bölgede diş tedavilerini yaptınız " dedi. - ISPARTA