İsmet Demir'in Akülü Sandalye Hayali Gerçekleşti

Diyarbakır'da çocuk felci geçirdiği için bir ayağını kaybeden diğer ayağını da kullanamayan İsmet Demir (45) yıllarca hayalini kurduğu akülü sandalyeye, sosyal medyadan yaptığı destek çağrısı sonucu ulaştı.

Diyarbakır'da yaşayan ve henüz bebekken çocuk felci geçiren ve sol ayağını kaybeden sağ ayağı da işlevsiz hale gelen İsmet Demir, uzun yıllar akülü sandalye hayali kurdu. Tekerlekli sandalye kullanamayan Demir, koltuk değneklerine mahkum kaldı. Uzun yıllar koltuk değneği kullanan Demir, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden polis memuru Mustafa Şahin'e ulaştı. ulaştığı bir hayırseverden müjdeli haberi aldı. Polis memuru olan Mustafa Şahin'in girişimleri ile akülü sandalyesine kavuşan Demir, koltuk değneklerini atarak yeni hayatına merhaba dedi.

"İyi ki iyilik var"

Çocuk felci geçirdiği için hep koltuk değnekleri ile gezmek zorunda kaldığını belirten Demir, "Yaşım ilerledikçe daha çok zorlanmaya başladım. Sosyal medya üzerinden polis memuru Mustafa Şahin ile irtibata geçtim. Artık çok rahat dolaşamıyordum, kendisi bana akülü sandalyeyi gönderdi. Kullanıyorum ve çok mutluyum. Bu mutluluğu anlatamam. Allah benden zor durumda olanlara da nasip etsin inşallah. Parklarda rahat gezmeyi Sur ilçesini dolaşmayı hayal ediyordum artık bunu yapacağım" dedi.

Akülü sandalyeyi teslim eden Şevnur Karaca da "Ankara'da görev yapan polis memuru Mustafa Şahin öğrenci ve engelli vatandaşlara destek vermeye devam ediyor. Bugün de Diyarbakır'da İsmet abimizin akülü sandalye ihtiyacını karşıladı, kendisine teşekkür ediyoruz iyi ki iyilik var" diye konuştu. - DİYARBAKIR