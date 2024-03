İŞKUR Kayseri'de Kadınlara Özel İş Görüşmesi Programı Düzenledi

İşkur Kayseri İl Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara özel Toplu İş Görüşmesi programı düzenlendi.

Düzenlenen programda 17 firma, kadın personel alımı için kurum içerisinde yetkilileri ile görüşmeleri kabul ederken, iş başvurusu yapmak isteyen kadınlar tarafından da programa yoğun ilgi oldu. Kadınların her zaman yanında olduklarını söyleyen İŞKUR Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak, "Yüzlerce yıl öncesinde köle gibi çalıştırılan kadınların mücadelesini simgeleyen, günümüzde ise emekçi kadınlara verilen önemin bir göstergesi olan bugün 8 Mart'ta kurumumuzda bir aradayız. Bizler iş arayanlarla iş verenleri kurumumuzda düzenli aralıklarla buluşturuyoruz. İşverenler bu uygulamadan çok memnun tabi iş arayanlar da memnun. Dedik ki biz de kadınlar gününe özel sadece kadınların istihdam edileceği, buluşacağı bir gün ayarlayalım. Bugün birbirinden güzel 17 firmamız var ve gördüğünüz gibi inanılmaz bir kalabalık var. Binlerce kişinin üzerinde bir sayı olacağını düşünüyorum bugün katılanların. Bizler kadın istihdamına çok önem veriyoruz, kadınlar çok kıymetli ve geleceğe yön veren, geleceğin mimarlarıdır. Her biri bir anne, eş, evlat ve bir kardeş. Her birinin farklı rolleri var. Ayrıca çalışıp da emek veriyorlar. Dediğim gibi bizler kadınların her zaman yanındayız. İnşallah bugün güzel buluşmalara, istihdamlara vesile olur. Nice 8 Mart'larda buluşmak üzere diyorum ve teşekkür ediyorum" dedi.

İş başvurusu için programa gelen Büşra Altıok da, "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olan program için buraya geldim. Burada bir havayolu şirketinin bizler için düzenlemiş olduğu işe alımlar üzerine başvuru yapmaya geldik. Hepimiz heyecanlıyız. Çok değerli ve kendimize iş imkanı bulabileceğimiz bir alan oluşturuldu burada ve biz de kendimizi değerli hissettik. Ben bize bu imkanı sunan bütün yetkililere teşekkür ediyorum. Kadınlar her zaman iş ve kariyerlerine sahip çıkmalılar" ifadelerini kullandı.

Yine havacılık alanında bulunan iş ilanına başvuru yapmaya gelen Aleyna Pınar Türkmen ise, "Ben havacılık yönetimi mezunuyum. Bugün buraya bizim için açılan iş ilanlarına başvurmak için geldik. Bugüne özel böyle bir programın olması bizi değerli hissettirdi. Bunun için de bize imkan sunan yetkililere teşekkür ediyoruz" dedi.

Programda İl Müdürü Ayşe Ak tarafından, personel istihdamına katkı sağlayan firma yetkililerine de teşekkür belgesi verildi. - KAYSERİ