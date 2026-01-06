Yaşamını kolaylaştıran işitme cihazı kayboldu

Adana'nın Kozan ilçesinde çocukken ateşli hastalık nedeniyle kulak zarlarında oluşan hasar nedeniyle yüzde 73 oranında işitme engelli olan 23 yaşındaki genç, kaybolan işitme cihazı nedeniyle mağdur duruma düştü.

İlçede yaşayan yüzde 73 oranında işitme engelli 23 yaşındaki Buket Özgüneşli, 2,5 yaşında yüksek ateşli hastalık geçirdi. Hastalık nedeniyle kulak zarlarında hasar oluşan Özgüneşli'nin, devlet desteğiyle 4 yıl önce takılan işitme cihazıyla yaşamı kolaylaştı. Ancak geçtiğimiz günlerde talihsiz bir olay yaşayan Özgüneşli, 4 aydır Kozan Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören 80 yaşındaki annesi Huriye Özgüneşli'nin yanına gittiğinde işitme cihazını kaybetti. Cihazın bulunamaması üzerine genç kız, babası 69 yaşındaki Efrahim Özgüneşli'nin yanından bir an olsun ayrılmadan hayatını sürdürmeye çalıştığı öğrenildi.

"Mevzuata göre 7 yıl dolmadan yeni cihaz alma hakkımız yok"

Eşinin uzun süredir yoğun bakım sürecinde olduğunu belirten Efrahim Özgüneşli, "Eşim taburcu olduktan kısa süre sonra enfeksiyon ve solunum yetmezliği nedeniyle 1 Ocak'ta yeniden yoğun bakıma alındı. Kızım küçük yaşta ateşli bir hastalık geçirdi, kulak zarları hasar gördü. İşitme engelli olduğu için implant takıldı ve işitme cihazı kullanıyor. Cihazın verici kısmı, annesini yoğun bakımda ziyaret ettiği sırada kayboldu" dedi.

Kızının konuşmasının işitmeye bağlı olarak sınırlı olduğunu anlatan baba Özgüneşli, "Bildiği kelimeleri söyleyebiliyor. Şu an dünyası adeta karanlık. Cihazı alalı 4 yıl oldu, raporlu. Mevzuata göre 7 yıl dolmadan yeni cihaz alma hakkımız yok. Kasım ayından bu yana cihazı yok. Her yere baktık, hastanede aradık ama bulamadık. Belki çöpe gitti, belki yanlışlıkla atıldı. Bilerek birinin aldığını düşünmek istemiyoruz. Cihaz olmayınca çok zorlanıyor, benim yanımdan ayrılmıyor, 'Bırakma baba' diyor" ifadelerini kullandı.

Annesini yoğun bakımda görebildiği için mutlu olduğunu ancak işitme cihazının kaybolması nedeniyle kimseyi duyamadığını anlatan Buket Özgüneşli ise bu durumun günlük yaşamını ciddi şekilde zorlaştırdığını söyledi. - ADANA