İş Dünyasından Mezitli Belediyesi'ne Tam Destek

MEZİTLİ, MERSİN (ANKA) - Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Meclis toplantısına katılarak Mezitli'de yaptıkları çalışmaları anlattı. MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Mersin Sanayici ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Başkanı Hasan Engin'in de katıldığı toplantıda, Başkan Tarhan'a tam destek kararı çıktı.

Mezitli Belediyesi tarafından hayata geçirilen çocuk gündüz bakımevleri, gençlik merkezleri, aktif yaş alma merkezleri, otizm köyü gibi projelerinin yanında destek sağladığı Mezitli Cemevi yapımı, Mezitli Devlet Hastanesi, Soli Pompeiopolis Antik Kenti kazıları gibi projeleri anlatan Başkan Tarhan, iş dünyasının desteğinin önemine işaret etti.

Mersin dinamiklerinin, halkın ve kamunun yararı olan konularda iş birliği yapması gerektiğinin altını çizen Başkan Tarhan, şöyle konuştu:

"Orman vasfı dışına çıkarılan arazilerin durumu, hazine arazilerini kim kullanıyor, halkımızın parasıyla yapılan, Mersin'in en güzel yerindeki İçişleri Bakanlığı Tesisleri çürüyor ve tüm girişimlerimize rağmen bu binaların kurtarılması için kimse parmağını oynatmıyor. Ben aynı şeyi Tece'de bulunan Polis Evi için de söyledim. Uzun yıllar atıl şekilde çürütüldü. Geçen dönemki emniyet müdürümüz hassasiyet gösterdi şuan 5 yıldızlı otel gibi kullanılıyor. Demek ki el atılırsa oluyormuş. Yine Tece'de TOKİ'ye devredilen spor ve yeşil alan olarak işaretli 73 dönümlük arazi yasaya göre belediyelere verilmesi gerekirken otel yapılmak istendi. Çevre halkıyla birlikte yaptığımız eylemler ve itirazlar sonucu nihayet TOKİ amacına uygun şekilde yapılması için karar aldı. Ne zaman yapılacağını büyük merakla bekliyoruz. Bunun gibi Bozön Mahallemizde narenciye bahçelerinin arasında kalan 60 dönümlük arazi Cumhurbaşkanlığı kararı ile orman vasfından çıkarıldı. Biz de oraya halkın faydasına kullanılacak gerekirse bedava elektrik sağlayacak güneş enerji tesisi yapmak amacıyla istedik ama verilmedi. Bunun gibi halkımızın yararına olacak projelerde iş birliği yapmalıyız."

Başkan Tarhan'ın konuşması sonrası söz alan konuşmacılar, Mezitli Belediyesi'nin projelerinden övgüyle söz ederken, iş birliği ve destek mesajı verdiler.

MESİAD Başkanı Hasan Engin, "Başkanımız Neşet Tarhan geldi ve bize aslında Mezitli'de gerçekleştirecekleri projeleri değil, sosyal belediyeciliği anlattı. Aslında her biri dünyaya mal olmuş projelerini anlatarak reklam yapabilirdi oysa kendisi kamunun ve halkın yararına nasıl belediyecilik yapılır onu aktardı. MESİAD olarak biz de basın desteğini de arkamıza alarak Mezitli Belediyesi'nin kamu yararı olan projelerine destek vereceğiz" diye konuştu.

Mersin'in yararına olacak projelerde kent dinamiklerinin el ele vermesi gerektiğine vurgu yapan MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan ise "Başkanımızla sık sık konuşuyoruz. Elimizden geldiği kadar da destek veriyoruz. Örneğin İçişleri Bakanlığı Tesisleri için, Ankara'da görüşmeler yaptık ve çok da önemli mesafe kat ettik. Başarılı olacağımıza inanıyorum. Önemli olan orayı Mersinliler olarak devraldığımızda ne olarak kullanacağımız. Bunun üzerine hep birlikte düşünüp karar vermemiz gerekiyor" dedi.