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İranlı turistler Van'da düğüne katıldı

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Van'da düzenlenen görkemli bir düğüne İranlı turistler de katıldı. Gevdan aşireti mensuplarından Ahmet Aslan'ın oğlu Baran Aslan ile İbrahim Aslan'ın kızı Sudan Aslan'ın düğününe binlerce kişi katıldı.

Van'da tatil yaparak kentin ekonomisine büyük katkı sunan İranlı turistler, bu kez de Gevdan aşireti mensuplarından Ahmet Aslan'ın oğlu Baran Aslan ile İbrahim Aslan'ın kızı Sudan Aslan'ın düğününe katıldılar.

Gevdan aşireti mensuplarından Ahmet Aslan'ın oğlu Baran Aslan ile İbrahim Aslan'ın kızı Sudan Aslan, düzenlenen görkemli bir düğün ile dünya evine girdi. Toy büyüklüğünü iş adamı Seyhan Töre'nin yaptığı düğüne yurt içi ve yurtdışından binlerce katılım oldu. Kanaat önderinden aşiret reislerine, STK başkanlarından iş adamlarına kadar yaklaşık 3 bin 500 kişinin katıldığı düğünde, 100'den fazla küçükbaş hay Van kesildi. Yaklaşık 4 saat süren ve 17 kişinin para saydığı takı töreninde ise gelin ve damada toplam 8 milyon 500 bin TL takı takıldı.

Düğün sonunda katılım sağlayan herkese teşekkür eden toy büyüğü Seyhan Töre, bu tür düğünlerin birlik ve beraberliği simgelediğini ifade ederek, "Düğünümüze İran, Irak, Amerika ve Avrupa'nın yanı sıra Ankara, Hakkari ve Şırnak başta olmak üzere yurdun her yerinden bir katılım söz konusu. Yaklaşık 3 bin 500 kişinin katıldığı düğüne 100'ün üzerinde küçükbaş hayvan kesildi. Buranın örf ve adetleri çerçevesinde düğünümüzü gerçekleştirdik. Düğünümüzde damada 6 milyon TL para geline ise 2,5 milyon TL değerinde altın geldi. Düğünümüze katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyor, gelin ve damada bir ömür mutluluklar diliyorum" dedi

Düğüne Ankara'dan katılım sağlayan iş adamı Necmettin Sevgili ise aşiretlerin bir kültür olduğuna dikkat çekerek, "Aşiretler; kaynaşma, birlik ve beraberlik adına bu yörenin, bu bölgenin bir kültürüdür. Tabi bu kültüre, bu gelenek ve göreneklere sahip çıkmamız lazım. Bunlar bizim zenginliğimizdir. Burada düğünler aslında bir dayanışmadır, düğün sahibine sahip çıkmadır. Tabi medyada belki farklı gözlemleniyor ama burada bir imece usulü var, birbirini destekleme var" ifadelerini kullandı.

Düğüne Tahran ve Urmiye'den gelen İranlılar da ilk defa aşiret düğünde bulunduklarını belirterek, aşiret mensubu Ahmet Aslan'a teşekkür ettiler. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Baran Aslan Ahmet Aslan Sudan İran van Turizm Yerel Güncel Haberler

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