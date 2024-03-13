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İranlı akademisyen İstanbul Havalimanı'nda mahsur kaldı

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Toronto'da yaşayan İranlı akademisyen Shiva Kaviani, oturum süresi dolunca Kanada'ya gidemeyince İstanbul Havalimanı'nda mahsur kaldı. Havalimanı personeli yardım etmeye çalışıyor.

Toronto şehrinde yaşayan İran uyruklu akademisyen Shiva Kaviani, oturum süresi bitince Kanada'ya gidemedi. İstanbul Havalimanı'nda yaşayan Shiva Kaviani'ye çalışanlar yardım ediyor.

Bir dönem Kanada'nın Toronto kentinde hayatını sürdüren oturum süresi dolan İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani, ülkesi İran'a geri döndü. İddialara göre buradan Kanada'ya geri dönmek için vize başvurusu bulunan İranlı akademisyen ret cevabı aldı. Gürbulak Sınır kapısından Türkiye'ye giriş yapan İranlı Akademisyen Kanada'ya yeniden vize başvurusu yapmak için Ankara'ya gittiği öğrenildi. Buradan da vize için ret cevabı alan İranlı Akademisyen İstanbul Havalimanı'na geri döndü.

Havalimanı'nı personeli yardım ediyor

Havalimanı personelinin yardımcı olmaya çalıştığı Kaviani için Kanada Başkonsolosluğu ile yapılan görüşmelerden de sonuç çıkmadı. Bir valizi ve bir çantası ile vize alanlarında yolcularla birlikte oturan, bu bölgede sürekli dolaşan Kaviani'nin, Ankara'ya da gittiğini fakat sonuç elde edemediği öğrenildi.

Havalimanı çalışanlarının yardımları ile yaşamını sürdüren Kaviani, İstanbul Havalimanı'nda bulunan koltuklarda yatıyor. İki çantası ile sabahtan akşama kadar Havalimanı'nda dolaşan Kaviani'ye havalimanı çalışanları yardım ediyor. Kaviani, vejetaryen olduğu için havalimanında beslenme konusunda zorluk çektiğini, duş başta olmak üzere insani ihtiyaçlarını gideremediğini belirtti.

Havalimanında sabahlıyor

Kanada'ya gidemeyen İran'da geri dönmek istemeyen kadın yolcu İstanbul Havalimanı'na yaşamaya başladı. Terminalde yolcu bekleme alanlarında geceleri burada uyuyan İranlı yolcu yaklaşık iki aydır havalimanın kalıyor. Bir valizi ve bir çantası ile vize alanlarında yolcularla birlikte oturan, bu bölgede sürekli dolaşan kadın yolcuya personel yardımcı olmaya çalışıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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