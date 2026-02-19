İran ile Rusya arasında ortak deniz tatbikatı

İran ve Rusya, Umman Denizi ve Kuzey Hint Okyanusu'nda "Alvand sınıfı fırkateyn, füze gemileri, helikopterler, saldırı botları, özel harekat timleri ile helikopter gemisi ve F-4 uçaklarının" katıldığı ortak askeri deniz tatbikatı başlattı.

İran ve Rusya tarafından Umman Denizi ve Kuzey Hint Okyanusu'nu kapsayan "Deniz Güvenliği Kuşağı 2026" adlı ortak askeri deniz tatbikatı başlatıldı. Tatbikata İran ordusundan Alvand sınıfı fırkateyn, Neyze ve Khanjar füze gemileri, SH-3D helikopteri, RIB ve Ra'd saldırı botları ile özel harekat timleri katıldı. Devrim Muhafızları'ndan ise Şehit Sayad Şirazi gemisi, Tondar sınıfı gemiler, saldırı botları ve Bell 412 helikopteri görev aldı. Rusya'dan da Stoyevski helikopter gemisi ile iki F-4 uçağı tatbikatta yer aldı.

Kaçırılmış bir geminin kurtarılmasına yönelik senaryo uygulandı

İran basınına göre tatbikatta İran Ordusu Deniz Kuvvetleri, Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri ve Rusya Deniz Kuvvetleri'ne bağlı deniz ve hava unsurları ile özel operasyon timleri, kaçırılmış bir geminin kurtarılmasına yönelik senaryoyu uyguladı. Tatbikatın ilk aşamasında ticari gemilerden Bender Abbas Deniz Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne gönderilen acil durum mesajının ardından operasyon bölgesi, İran ordusuna ait SH-3D helikopteri ile Devrim Muhafızları'na ait Bell 412 helikopteri tarafından keşif ve arama faaliyetleriyle tespit edildi.

Hava ve denizden gemiye çıkarma harekatı gerçekleştirildi

İran fırkateyni "Alvand" tatbikatta komuta gemisi olarak görev alarak, bölgede konuşlu savaş gemilerini kurtarma operasyonu için yönlendirdi. Operasyonun devamında İran ordusu ve DMO özel operasyon birlikleri ile Rusya Deniz Kuvvetleri özel timleri, hava ve denizden gemiye çıkarma harekatı gerçekleştirdi. Korsanların etkisiz hale getirilip geminin başarıyla kurtarılması ile tatbikat sona erdi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı