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İran, iki Fransız elçilik çalışanının ülkeye girişini engelledi

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İran, Viyana Sözleşmesi'ni ihlal ettikleri gerekçesiyle iki Fransız Büyükelçiliği çalışanının ülkeye dönüşüne izin vermedi. Dışişleri Bakanlığı, bu kişilerin sivil toplumu destekleyici faaliyetlerde bulunduğunu belirtti.

İran, diplomatik misyonların kurallarını ve ayrıcalıklarını belirleyen Viyana Sözleşmesi'ni ihlal etmekle suçladığı iki Fransız Büyükelçiliği çalışanının İran'a dönüşüne izin vermedi.

İran Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, iki Fransız Büyükelçiliği çalışanının ülkeye girişininin engellediği kaydedildi. Açıklamada, İran sivil toplumunu destekleyici faaliyetlerde bulunarak diplomatik misyonların kurallarını ve ayrıcalıklarını belirleyen Viyana Sözleşmesi'ni ihlal eden iki elçilik çalışanının İran'a dönüşüne izin verilmediği aktarıldı. Açıklamada, "Bu kişilerin sivil toplumu desteklemeye yönelik faaliyetlerde bulundukları konusunda ısrar edilmesi, başlı başına Viyana Sözleşmesi'nin ihlal edildiğinin kabulü anlamına gelir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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