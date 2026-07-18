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İran basını: "Kuveyt, Ürdün ve Bahreyn'deki çok sayıda hedefe misilleme saldırıları düzenlendi"

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İran, ABD saldırılarına misilleme olarak Kuveyt, Ürdün ve Bahreyn'deki askeri hedeflere İHA ve füzelerle saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırıların hasara yol açıp açmadığı henüz doğrulanmadı.

İran'ın, Kuveyt, Ürdün ve Bahreyn'deki çok sayıda hedefe insansız hava araçları ve füzelerle misilleme saldırıları düzenlediği bildirildi.

İran'dan ABD saldırılarına yönelik son misillemeleri ile ilgili açıklama geldi. İran merkezli Tasnim Haber Ajansı'nda yer alan bilgilere göre; İran ordusu Kuveyt'teki Camp Udairi üssünde bulunan bir mühimmat deposu ile Kuveyt'teki Ali Al Salem üssündeki karargah binaları, mühimmat depoları ve bağlantı köprülerini İHA saldırıları ile hedef aldığını duyurdu. Ayrıca Ürdün'deki Al Azraq üssünde bulunan askeri yakıt tanklarına İHA saldırısı düzenlendiği bildirildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) ise Bahreyn'de bulunan ABD'ye ait bir İHA deposu ile aynı ülkedeki bir yapay zeka merkezini füze saldırıları ile imha ettiği öne sürüldü. İran saldırılarının hasara yol açıp açmadığı hedef alınan ülkeler tarafından henüz doğrulanmadı. Saldırılar sırasında kaydedilen bazı görüntüler ise amatör kameralar tarafından an be an kaydedildi.

Kuveyt ve Bahreyn yeni saldırılara hedef olduklarını duyurmuştu

ABD ordusu, İran'a karşı 7 gecedir devam eden saldırıların son dalgası kapsamında İran'daki birçok askeri noktayı ve altyapıyı hedef almıştı. Gelişmelerin ardından Kuveyt ve Bahreyn yeni misilleme saldırılarına hedef olduklarını duyurmuştu. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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