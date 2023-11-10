İpekyolu'nda kan bağışı kampanyası

Van'ın İpekyolu Belediyesi, Kızılay Haftası nedeniyle Kızılay Van Şubesi işbirliğiyle kan bağışı kampanyası düzenledi.

Ali Paşa Kadın Spor Merkezi önünde vatandaşları kan bağışına teşvik etmek amacıyla kampanya düzenlendi. Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle gerçekleştirilen kampanyada, toplamda 100 kişi kan bağışında bulundu. Türk Kızılay'ının insani yardım faaliyetleri özellikle öğrencilere, gençlere ve kamuoyuna tanıtılarak farkındalık oluşturuldu. - VAN