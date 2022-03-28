İpekyolu Belediyesinden 'halk ekmek' projesi - Haberler

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İpekyolu Belediyesinden 'halk ekmek' projesi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İpekyolu Belediyesinden 'halk ekmek' projesi

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, merkez mahalleler başta olmak üzere 15 Nisan 2022 tarihinde halk ekmek uygulamasına başlayacaklarını söyledi.

İPEKYOLU, VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, merkez mahalleler başta olmak üzere 15 Nisan 2022 tarihinde halk ekmek uygulamasına başlayacaklarını söyledi.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, halk ekmek konusunda uzun bir süredir çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, bu konu ile ilgili birim müdürleriyle toplantılar gerçekleştirdiklerini söyledi. Halk ekmek konusunda özellikle Van halkından da yoğun talep geldiğini ve her zaman vatandaş odaklı hizmet verdiklerini ifade eden Aydın, "İlgili kurum amirleri ile gerçekleştirdiğimiz toplantıların ardından ortak bir çalışma yapma kararı aldık. Buradan Vanlı hemşehrilerimize özellikle de dar gelirli vatandaşlarımıza bu müjdeyi vermek istiyorum. 15 Nisan 2022 tarihinden itibaren merkez mahalleler başta olmak üzere halk ekmek uygulamamızı başlatıyoruz. Bu projemizde hemşehrilerimize daha düşük fiyattan sağlıklı, kaliteli ve hijyen kurallarına uygun ekmek hizmeti İpekyolu Belediyesi Halk Ekmeği kurarak sağlayacağız. İlçemize hayırlı olsun" diye konuştu.

Belediye Başkan Vekili Aydın, başlangıçta 20 merkez mahallenin muhtelif noktalarına konumlandırılacak halk ekmek satış noktalarını ilerleyen günlerde kırsal mahallelere de taşıyacaklarını ve ilçenin hemen hemen her noktasında bu hizmetin yürütüleceği bilgisini verdi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İhsan Emre, İpekyolu, Aydın, Van, Yerel, Haberler

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