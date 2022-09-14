İnşaat Temelinde Biriken Suda Hayatını Kaybeden İhsan Şahin'in Babası: "Olaydan Sonra Gelip Tel Örgü Çektiler"

CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk, TOKİ’nin 2019’da başladığı inşaatın temelinde biriken su nedeniyle hayatını kaybeden İhsan Şahin’in (15) ailesini ziyaret etti. Ertürk, “Vatandaşlarımızın ev hayali ile TOKİ tarafından ihale edilen bu alan, gerekli önlemlerin alınmaması sonucunda bir evlada mezar oldu” dedi. Acılı baba ise “Olaydan sonra gelip tel örgü çektiler” diye tepki gösterdi.

KEMAL ONUR ATALAY

CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk, TOKİ'nin 2019'da başladığı inşaatın temelinde biriken su nedeniyle hayatını kaybeden İhsan Şahin'in (15) ailesini ziyaret etti. Ertürk, "Vatandaşlarımızın ev hayali ile TOKİ tarafından ihale edilen bu alan, gerekli önlemlerin alınmaması sonucunda bir evlada mezar oldu" dedi. Acılı baba ise "3 senedir neredeydiler de olaydan sonra gelip tel örgü çektiler" diye tepki gösterdi.

CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk, Aksaray'da 21 Ağustos'ta serinlemek için girdiği 2019 yılında başlanan TOKİ inşaatının temelinde biriken suda boğulma tehlikesi geçiren, ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 15 yaşındaki İhsan Şahin'in acılı ailesini ziyaret etti.

CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk, 2019'da TOKİ tarafından açılan inşaat temelinde biriken suya girmesi sonucu yaklaşık 3 hafta önce hayatını kaybeden İhsan Şahin'in acılı ailesini ziyaret ederek yetkililerden hesap sordu.

"BİR EVLADA MEZAR OLDU"

TOKİ tarafından ihale edilen bölgeye giden Ali Abbas Ertürk şunları söyledi:

"Bir TOKİ inşaatının önündeyiz. Sayın Cumhurbaşkanı, '500 bin aileyi ev sahibi yapacağız' diyerek şaşalı proje açıkladı. 500 bin konutluk projeden de Aksaray'ın kaderine 1.212 konut düştü. İhsan Şahin'in hayatını kaybettiği alan, 2019 yılında TOKİ tarafından inşaat çalışmalarına başlandı. Fakat 2022 yılında olmamıza rağmen hala sadece temelden ibaret. Vatandaşlarımız ev hayali ile TOKİ tarafından ihale edilen bu alanın, büyük bir ihmal, büyük bir sorumsuzluk sonucunda hayatını kaybeden genç evladımız var."

"AİLEMİZİN YANINDA OLACAĞIZ"

TOKİ ve Aksaray Belediyesi'ne seslenen Ertürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yetkili kurumlara sesleniyorum, 2019'da kazı çalışmalarına başlanan inşaat çalışmaları neden hala temelden ibaret. Çalışma alanında neden herhangi bir güvenlik önlemi yok. Yaşanılan olay ardından çalışma alanının etrafı tel örgülerle çevrilip, içi boş olan alanlar kapatıldı. 3 yıldır tamamlayamadığınız projeler yüzünden bugün bir evladımızı kaybettik. Yaşanılan can kaybından sonra alınan önlemler ölen gencimizi geri getirmeye yetmez. Bu konuyu partimize taşıyarak ailemizin yanında olacağız. Partimizin avukatları konuyla yakından ilgilenecek… Bu tip davalarda nüfuzu olanlar her zaman Emniyet güçlerini, yargıyı etki altına almaya çalışır. Böyle bir düşünceleri varsa bu emellerinden vazgeçsinler. Bu çukurda kendi evladını kaybetmiş bir baba sorumluluğu ile bu konuyu sonuna kadar takip edeceğim."

"BAŞSAĞLIĞI BİLE DİLEMEDİLER"

Hayatını kaybeden İhsan Şahin babası ise "Ben bir baba olarak, olaydan sorumlu yetkililerin gelip başsağlığı dilemesini bekledim ama ne geldiler ne de aradılar. 3 senedir neredeydiler de olaydan sonra gelip tel örgü çektiler" dedi. İhsan Şahin'in annesi ise, "Benim oğlum makine mühendisi olacaktı. Onun geleceğini, hayatını bu temele gömdüler. Sorumlusu kimse hesap versin" ifadelerini kullandı.